Verkkouutiset

Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaita Karibialla. AFP / LEHTIKUVA / SGT. NATHAN MITCHELL

USA siirtää joukkoja ja kalustoa kohti Venezuelaa

  • Julkaistu 24.12.2025 | 10:38
  • Päivitetty 24.12.2025 | 10:38
  • USA, Venezuela
Paine Venezuelan diktaattoria kohtaan kasvaa.
Yhdysvallat on siirtänyt suuria määriä erikoisoperaatioihin tarkoitettuja lentokoneita, joukkoja ja kalustoa Karibian alueelle. Uudet kyvykkyydet mahdollistavat laajasti erilaiset sotilaalliset toimet Venezuelassa. Paineesta maan diktaattoria, presidentti Nicolás Maduroa kohtaan kertoo The Wall Street Journal.

USA:n presidentti Donald Trump on loppukesästä lähtien asteittain kasvattanut painostustaan Venezuelaa vastaan. Viimeisimpänä toimena maahan saapuva ja sieltä lähtevä öljytankkeriliikenne on asetettu saartoon. Trump on myös julistanut Venezuelaa ympäröivän ilmatilan suljetuksi eikä ole kieltänyt ilmaiskujen mahdollisuutta maahan.

– Meillä on koossa valtava armada, suurin mitä meillä on koskaan ollut, ja ylivoimaisesti suurin mitä meillä on koskaan ollut Etelä-Amerikassa, presidentti sanoi maanantaina.

– Pian aloitamme saman ohjelman maalla.

WSJ:n mukaan vähintään kymmenen erityisesti erikoisjoukkojen käyttämää CV-22 Osprey -kuljetuslentokonetta lensi maanantai-iltana Karibian alueelle New Mexicosta Cannonin ilmavoimatukikohdasta. Lentoseurantatietojen mukaan C-17-kuljetuskoneita Fort Stewartin ja Fort Campbellin armeijatukikohdista saapui maanantaina Puerto Ricoon.

WSJ kertoo, että Cannonin tukikohdassa majaansa pitää 27. erikoisoperaatiolentosiipi ja 160. erikoisoperaatioiden ilmailurykmentti Fort Campbellissä. Yksiköt on tarkoitettu tukemaan korkean riskin soluttautumistehtäviä.

75. Ranger-rykmentin 1. pataljoona sijaitsee puolestaan Fort Stewartissa. Ranger-joukot on koulutettu valtaamaan lentokenttiä ja huolehtimaan erikoisjoukkojen kuten SEAL Team Sixin tai Delta Forcen turvallisuudesta korkean riskin operaatioiden aikana.

Venezuelaa on hallinnut itsevaltaisesti vuodesta 2007 lähtien Yhdistynyt sosialistinen puolue ensin presidentti Hugo Chávezin ja vuodesta 2013 Maduron johdolla. Maan katsotaan muuttuneen Chávezin ja Maduron aikana demokratiasta autoritääriseksi diktatuuriksi.

