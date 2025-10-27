USA ryhtyy kuvaamaan myös maasta lähtevät

Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitos (CBP) on esittänyt uuden toimenpiteen, joka sallii sen valokuvata kaikkia maahan saapuvia tai sieltä poistuvia muita kuin Yhdysvaltain kansalaisia ​​kasvojentunnistusta varten. Liittovaltion viralliseen säädösjulkaisurekisteriin tehdyn hakemuksen mukaan CBP ja kotimaan sisäisen turvallisuuden virasto DHS pyrkivät puuttumaan terrorismin uhkiin, matkustusasiakirjojen vilpilliseen käyttöön ja kaikkiin, jotka ylittävät sallitun oleskeluaikansa.

Hakemuksessa kerrotaan, että CBP ”ottaa käyttöön integroidun ja automatisoidun maahantulo- ja maastalähtötietojärjestelmän, joka yhdistää Yhdysvaltoihin saapuvien ja sieltä poistuvien ulkomaalaisten tiedot, mukaan lukien biometriset tiedot”.

Viranomaisilla on jo nyt mahdollisuus pyytää valokuvia ja sormenjälkiä keneltä tahansa maahan saapuvalta, mutta uusi sääntömuutos mahdollistaisi myös Yhdysvalloista poistuvien valokuvien vaatimisen. Hakemuksen mukaan otettavat valokuvat muodostaisivat yhdessä muun asiakirja-aineiston kanssa gallerioita, joita voitaisiin verrata reaaliaikaisiin kuviin maahan saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä.

Uuden käytännön on määrä tulla voimaan 26. joulukuuta, mutta CBP tarvitsee jonkin aikaa ottaakseen käyttöön järjestelmän, joka pystyy käsittelemään lisäkysynnän. Hakemuksen mukaan biometrinen maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmä voidaan ottaa täysin käyttöön kaikilla kaupallisilla lentokentillä ja satamissa sekä maahantuloa että maastalähtöä varten yllättävän pitkän ajan kuluttua: seuraavien kolmen tai viiden vuoden kuluessa.

Asiasta kertoo teknologiajulkaisu Engadget.