USA perustaa Ukrainaan puolustusteollisuuden kompleksin

Yhdysvallat alkaa rakentaa uudelleen Ukrainan teollista perustaa, ilmoitti maan puolustusministeriön asehankinnoista vastaava alivaltiosihteeri Bill LaPlante ComDef 2023 -konferenssissa 25. lokakuuta 2023. Hän kertoi viettäneensä aiheen parissa lähes kaksi viikkoa Brysselissä, jossa hän osallistui muun muassa Ukraine Defense Contract Groupin kokoukseen.

Päätös on looginen seuraus sille, että Yhdysvaltojen ja sen Euroopan liittolaisten puolustusteollisuus eivät nykykapasiteetilla pysty tuottamaan aseita ja ampumatarvikkeita riittävän nopeasti. Tuoreimpana esimerkkinä on tieto, jonka mukaan EU on pystynyt 10 kuukaudessa tuottamaan vain 30 prosenttia sen Ukrainalle lupaamista miljoonasta tykistökranaatista. Esimerkkejä on muitakin: Saksassa enintään 190 taistelupanssarivaunun modernisointiin menee seitsemän vuotta ja Yhdysvalloissa F-35:n tuotanto on täynnä jopa seuraavaksi 14 vuodeksi.

Ukrainan kotimaisen puolustusvälinetuotannon kasvattaminen on kuitenkin pitkän ajan projekti, varsinkin kun siihen täytyy sisällyttää myös ylläpito ja korjaus. Sillä pystytään kuitenkin vähentämään lännen ase- ja ampumatarvikevarastojen painetta, joka on kasvanut geopoliittisten jännitteiden kasvettua ja tuotantomäärien jäätyä kysynnän jalkoihin.

Uusi tuotantoteknologia, erityisesti materiaalia lisäävä valmistus, on merkittävässä osassa puolustusteollisuuden pystyttämisessä, joka aloitetaan LaPlanten mukaan ylläpidon rakentamisella. Hän mainitsee ensimmäisenä esimerkkinä varaosien 3D-tulostamisen lännen Ukrainaan toimittamiin järjestelmiin ja lavetteihin. Sen jälkeen voidaan siirtyä teknisiin datapaketteihin, joiden avulla päästään käsiksi syvemmän tason huoltoihin ja ylläpitoon.

Yhdysvaltain asevoimissa on viime vuosina enenevässä määrin otettu itsekin käyttöön materiaalia lisäävät valmistusteknologiat, mutta Ukrainan puolustusteollisuuskompleksista saattaa tulla ensimmäinen, joka perustaa tuotantonsa sille. Ennen varsinaista asetuotantoa on kuitenkin saavutettava korjaus- ja ylläpitokapasiteetti. Yhdessä vuosikymmenessä uustuotanto voi kuitenkin saavuttaa jo mittasuhteet, jolla olisi strategista merkitystä Ukrainalle.