USA operoi Venezuelan diktaattorin kaatamiseksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähetti elokuun lopulla ohjusristeilijä USS Lake Erien ja sukellusvene USS Newport Newsin kohti Venezuelan rannikkoa.
Ne liittyvät laivasto-osastoon, joka koostuu kolmesta maihinnousualuksesta, kolmesta hävittäjästä ja toisesta sukellusveneestä. Wall Street Journalin mukaan maihinnousualusten kyydissä on 4 500 sotilasta.
Operaation kerrotaan hermostuttaneen Venezuelan itsevaltaista johtajaa Nicolas Maduroa, joka lisäsi hiljattain oman rannikkonsa partiointia. Maduro valittiin jatkokaudelle vilpillisillä vaaleilla, ja maan vankiloissa on tuhansia poliittisia vankeja.
Valkoinen talo on määritellyt yhdeksän Latinalaisen Amerikan kartellia ulkomaisiksi terroristijärjestöiksi. Kaksi niistä on venezuelalaisia. Nicolas Maduron väitetään ohjailevan henkilökohtaisesti erään kartellin toimintaa.
Donald Trumpin kerrotaan ohjeistaneen puolustusministeriö Pentagonia käyttämään sotilasvoimaa kartelleja vastaan. On mahdollista, että Yhdysvallat tekee lähiaikoina ohjus- tai ilmaiskuja Venezuelan viidakoissa sijaitseviin huumelaboratorioihin.
Amerikkalaismedioissa on spekuloitu, että näin mittavan laivasto-osaston tavoitteena voisi olla painostaa Maduroa eroamaan ilman voimankäyttöä. Itsenäisten analyysien perusteella Maduro hävisi viime vuoden presidentinvaalit opposition Edmundo Gonzálezille lukemin 70–30 prosenttia. Diktaattorin suosio on vajonnut maan talousvaikeuksien myötä vieläkin alemmas.
Nicolas Maduron hallinnon asemoitumisesta kertoo se, että maan lähimmät liittolaiset ovat Venäjä, Kuuba, Iran ja Kiina. Yli kahdeksan miljoonaa venezuelalaista on paennut maan kurjuutta.
Venezuelan demokraattinen oppositio on tuonut esiin tiedustelutietoja, joiden perusteella osa Venezuelan asevoimista olisi valmiina kapinaan. Vaalien todellinen voittaja Gonzales elää maanpaossa, mutta hän voisi tilaisuuden tullen nousta nopeasti maan johtoon.
Maduron propagandan mukaan neljän miljoonan taistelijan miliisijoukot olisivat valmiina puolustamaan hänen hallintoaan. Mahdollinen vallanvaihto voisi joka tapauksessa muodostua veriseksi, jos hallinnon tukijat taistelisivat loppuun asti sen tukialueilla maan eteläosissa.