USA lisää ilmapuolustuksen kykyään Lähi-idässä

Yhdysvallat on rakentamassa Lähi-itään vahvoja sotilaallisia kyvykkyyksiä. Tämä tarkoittaa yhtäältä kykyä iskeä Iraniin ja toisaalta kykyä torjua Iranin mahdolliset vastaiskut uskottavalla tavalla. The Wall Street Journalin mukaan kalliiden ilmapuolustusjärjestelmien liikuttelu kielii tilanteen vakavuudesta.
Verkkouutiset kertoi aiemmin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mahdollisista suunnitelmista Iraniin hyökkäämiselle. Toistaiseksi ei ole tiedossa mihin vaihtoehtoon Trump olisi kääntymässä.
Joka tapauksessa Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon keskittyy WSJ:n mukaan tällä hetkellä ilmapuolustuksen vahvistamiseen Iranin mahdollisen vastaiskun varalta. Lähi-itään ollaan sijoittamassa lisää THAAD- ja Patriot-järjestelmiä suojaamaan Israelia, alueellisia liittolaisia sekä amerikkalaisia joukkoja Jordaniassa, Kuwaitissa, Bahrainissa, Saudi-Arabiassa ja Qatarissa.
Asiantuntijoiden mukaan laajempi ilmasotakampanja voisi johtaa voimakkaaseen Iranin vastahyökkäykseen. THAAD-järjestelmät torjuvat korkealla lentäviä ballistisia ohjuksia, kun taas Patriotit on tarkoitettu lyhyemmän kantaman uhkia vastaan.
Erityisesti THAAD-järjestelmien siirto nähdään vahvana merkkinä Yhdysvaltain valmistautumisesta mahdolliseen konfliktiin, sillä maalla on vain seitsemän operatiivista THAAD-yksikköä.
– Patriotien ja THAADien siirtäminen on kallista. Kun liikettä on näin paljon, niiden käyttötodennäköisyys kasvaa, entinen puolustusministeriön virkamies Seth Jones kommentoi WSJ:lle.
Yksi THAAD-järjestelmä voi kuljettaa 48 torjuntaohjusta kuudessa laukaisualustassa. Sen ympärivuorokautinen käyttö vaatii noin 100 sotilasta lataamiseen, datan analysointiin, huoltoon ja torjuntaohjusten laukaisemiseen.
Järjestelmien käytän kannalta on pitkään ollut ongelmana torjuntaohjusten niukka saatavuus. Viime kesän 12 päivän sodassa USA ehti käyttää suuren osan olemassa olevasta varastostaan puolustaessaan Israelia Iranin ohjusiskuilta.
Pentagon ja THAAD-järjestelmää valmistava puolustusyhtiö Lockheed Martin ilmoittivat torstaina WSJ:n mukaan solmineensa puitesopimuksen, jonka myötä torjuntaohjusten tuotantokapasiteetti nelinkertaistuu 96:sta 400:aan vuodessa. Myös Patriot-ohjusten tuotannon kasvattamisesta on vastikään sovittu.