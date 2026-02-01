Iskeekö USA Iraniin? Nämä ovat Donald Trumpin vaihtoehdot

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilla on jälleen edessään suurten, kauskantoisten valintojen tekoa. Kun USA:n sotilaskalustoa saapuu enenevissä määrin Iranin lähialueille, presidentin on punnittava mikäli päätavoitteena on iskeä maan ydinohjelmaan, sen ballististen ohjusten arsenaaliin vai saada aikaan hallituksen kaatuminen. The Wall Street Journalin mukaan myös vaihtoehto näiden yhdistelmästä on pöydällä.

WSJ kertoo Trumpin havitelleen ensisijaisesti nopeaa ja ratkaisevaa hyökkäystä, joka ei riskeeraisi pitkää sotaa Lähi-idässä.

– Meillä on juuri nyt paljon erittäin suuria, erittäin voimakkaita aluksia purjehtimassa Iraniin. Ja olisi hienoa, jos meidän ei tarvitsisi käyttää niitä, Trump totesi aiemmin tällä viikolla.

– Sanoin heille kaksi asiaa: numero yksi, ei ydinasetta; ja numero kaksi, lopettakaa mielenosoittajien tappaminen.

Ihanteellinen isku olisi siis sellainen, joka iskisi Iranin hallintoon riittävän kovaa, jotta sillä ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin suostua Yhdysvaltojen vaatimuksiin.

Yksi mahdollisuus on hyökkäys, jolla Yhdysvallat iskisi hallinnon ja Iranin vallankumouskaartin kohteisiin laajamittaisessa pommituskampanjassa. Tarkoituksena olisi tällöin hallinnon kaataminen.

Rajoitetumpiin vaihtoehtoihin kuuluvat iskut symbolisiin kohteisiin, jättäen tilaa iskujen laajentamiselle, jos Iran ei suostu Trumpin mieleiseen sopimukseen.

Operaatio, joka kohdistuisi ylimpään johtajaan ajatollah Ali Khameneihin, olisi WSJ:n mukaan huomattavasti vaikeampi toteuttaa kuin vuoden alussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduroon kohdistettu isku. Ylimmän johtajan turvajärjestelyt ovat ensinnäkin Maduroa tiukemmat ja pääkaupunki Teheran sijaitsee syvällä sisämaassa, toisin kuin Venezuelan Caracas.