USA lähettää lisää joukkoja Lähi-itään

Yhdysvaltojen sotaministeri Pete Hegseth piti maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa lehdistötilaisuuden yhdessä Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja kenraali Dan D. Cainen kanssa. He painottivat, että operaatio Iranissa on vasta alkuvaiheessa.

– Tämä ei ole ”loputon sota”, tämä ei ole Irak, Hegseth kuitenkin alleviivasi.

– He lauloivat “kuolema Amerikalle”, mutta me toimme heille “kuoleman Amerikasta ja kuoleman Israelista”, Hegseth sanoi ja esitti toiveen, että Iranin kansa käyttäisi nyt saamansa tilaisuuden hyväkseen. Samalla hän kuitenkin painotti, että kyseessä ei ole vallanvaihtoon tähtäävä sotilasoperaatio. Yhdysvaltojen tarkoitus on vain tuhota Iranin ohjukset ja laivasto sekä estää Irania kehittämästä ydinasetta. Tarkoitus ei ole tuhlata aikaa, mutta kuolonuhreja tulee kyllä. Hegseth osoitti kunnioituksensa tähän mennessä kaatuneille neljälle Yhdysvaltojen asevoimien sotilaalle.

Samassa lehdistötilaisuudessa kenraali Dan D. Caine sanoi, että Iranin-vastainen operaatio on alkuvaiheessa. Yhdysvaltojen joukkoja viedään Lähi-itään lisää jo tänään.

– Tämä työ on vasta alussa ja jatkuu, Caine sanoi.

Samalla Caine painotti Hegsethin tapaan, että lisää uhreja varmasti tulee. Kumpikaan miehistä ei halunnut kommentoida tarkasti kauanko operaatio voisi kestää, mutta Hegseth sanoi kuitenkin että presidentti Donald Trumpilla on kaikki valta päättää onko se kaksi, neljä, viisi vai kuusi viikkoa. Viikoista kuitenkin vaikuttaisi olevan kyse.

Maavoimien joukkojen tuomista Iraniin Hegseth ja Caine eivät operatiivisista syistä halunneet kommentoida. Pääpaino vaikuttaisi toistaiseksi olevan ilmaiskuilla. Ainakin Yhdysvaltojen ilmavoimat ovat Cainen mukaan saamassa lisää kalustoa alueelle jo lähipäivinä.

Cainen mukaan Yhdysvallat on torjunut jo satoja ballistisia ohjuksia joita Iran on lähettänyt Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten niskaan lähimmän parin päivän aikana sen jälkeen, kun operaatio lauantaina käynnistyi. Caine kertoi, että presidentti Trump antoi luvan käynnistää operaation perjantaina iltapäivällä Yhdysvaltain aikaa. Operaatio alkoi lauantaina aamulla Iranin aikaa. Cainen mukaan ajoitus päivänvalon aikaa oli tarkoituksellinen. Sen käynnisti Israelin asevoimien ”laukaiseva tapahtuma, jonka mahdollisti Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö”.