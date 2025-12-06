Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Puolustusliitto Nato onnitteli Suomea itsenäisyyspäivänä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

USA ja Nato onnittelevat Suomea itsenäisyyspäivänä

Ulkoministeri Marco Rubio kuvailee Suomea mallikelpoiseksi liittolaiseksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvallat ja puolustusliitto ovat onnitelleet Suomea itsenäisyyspäivän johdosta. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio kuvaili lauantaina Suomea ”uskolliseksi kumppaniksi” ja ”mallikelpoiseksi Nato-liittolaiseksi”. Lausunnossaan Rubio kuvailee Suomen ja Yhdysvaltojen tiivistäneen kuluneen vuoden aikana yhteistyötään puolustuksen, kaupan ja teknologian saralla, mainiten myös lokakuussa sovitun jäänmurtajakaupan.

– Yhdysvallat seisoo Suomen rinnalla ystävänä, liittolaisena ja kumppanina rauhaa, vaurautta ja turvallisuutta edistettäessä, Rubio päättää.

Myös puolustusliitto Naton Norfolkin esikunta on kommentoinut itsenäisyyspäivää. Esikunta, jonka alaisuuteen Suomi siirtyi Tanskan ja Ruotsin ohella perjantaina, onnitteli Suomea viestipalvelu X:ssä.

– Hyvää itsenäisyyspäivää, Suomi, Yhdysvaltojen Virginiassa sijaitseva esikuntaa kirjoittaa suomeksi julkaistussa viestissään.

Itsenäisyyspäivä on huomioitu myös puolustusliiton omalla virallisella tilillä X:ssä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)