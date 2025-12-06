USA ja Nato onnittelevat Suomea itsenäisyyspäivänä

Yhdysvallat ja puolustusliitto ovat onnitelleet Suomea itsenäisyyspäivän johdosta. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio kuvaili lauantaina Suomea ”uskolliseksi kumppaniksi” ja ”mallikelpoiseksi Nato-liittolaiseksi”. Lausunnossaan Rubio kuvailee Suomen ja Yhdysvaltojen tiivistäneen kuluneen vuoden aikana yhteistyötään puolustuksen, kaupan ja teknologian saralla, mainiten myös lokakuussa sovitun jäänmurtajakaupan.

– Yhdysvallat seisoo Suomen rinnalla ystävänä, liittolaisena ja kumppanina rauhaa, vaurautta ja turvallisuutta edistettäessä, Rubio päättää.

Myös puolustusliitto Naton Norfolkin esikunta on kommentoinut itsenäisyyspäivää. Esikunta, jonka alaisuuteen Suomi siirtyi Tanskan ja Ruotsin ohella perjantaina, onnitteli Suomea viestipalvelu X:ssä.

– Hyvää itsenäisyyspäivää, Suomi, Yhdysvaltojen Virginiassa sijaitseva esikuntaa kirjoittaa suomeksi julkaistussa viestissään.

Itsenäisyyspäivä on huomioitu myös puolustusliiton omalla virallisella tilillä X:ssä.

🇫🇮Hyvää itsenäisyyspäivää, Suomi. Repost to join us in celebrating our Ally Finland 🇫🇮 Joint Force Command Norfolk wishes our Finnish 🇫🇮Allies and friends a Happy Independence Day! On this day in 1917, the Finnish Parliament adopted the Declaration of Independence that… pic.twitter.com/e2ooGBLBBq — NATO Allied Joint Force Command Norfolk – JFCNF (@JFCNorfolk) December 6, 2025