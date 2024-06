USA ja Britannia tiedustelivat Venäjää Suomessa – koneet kohtasivat Sallan lähellä

Suomen yllä lensi maanantaina kaksi eri ulkomaisten asevoimien tiedustelulentoa hyvin samanlaisilla koneilla. Britannian ilmavoimat lensivät tiedustelukone RC-135W Rivet Jointilla ja Yhdysvaltojen ilmavoimat puolestaan RC-135V Rivet Jointilla.

Ensimmäisenä havainnosta kertoi maailman ydinasetilanteen kehitystä tarkkailevan Nuclear Information Projectin johtaja Hans Christensen viestipalvelu X:ssa.

Yhdysvaltojen tiedustelulento, tunnukseltaan JAKE17, lähti Britannian Mildenhallista. Myös Britannian lento, RRR7224, lähti samalta suunnalta. Britannian lento kurvasi Suomen ilmatilaan etelästä Baltian yli, Yhdysvaltojen lento saapui Norjan yli siirtyen Suomen ilmatilaan pohjoisesta.

Nojatuolibongarien iloksi kehkeytyi varsinainen lentonäytös: kaksi RC-135-konetta kohtasi toisensa suomalaisen erämaan suunnilleen Pelkosenniemen ja Sallan puolivälissä. Sitten Yhdysvaltojen JAKE17 lensi etelään, teki kiepin merellä Emäsalon edustalla ja kääntyi takaisin reitille kohti pohjoista itärajan myötäisesti jääden lentämään lenkkiä Emäsalon ja suunnilleen Savonlinnan väliselle alueelle. Britannian lento RRR7224 puolestaan jäi iltapäivällä kiertämään lenkkiä alueelle, joka rajoittui pohjoisessa Kaldoaivin erämaahan ja etelässä Porttipahdan tekojärvestä hiukan etelämmäksi jäävän Peurasuvannon tienoille.

RC-135 Rivet Joint perustuu 1950-luvulla suunniteltuun Boeing 707 -matkustajakoneeseen ja siitä kehitettyyn C-135-kuljetuskoneeseen. RC-135-koneita Yhdysvallat käytti jo Vietnamin sodassa, mutta niiden tekniikka, tutkat ja sensorit on sen jälkeen modernisoitu.

IS:n mukaan tällaisessa koneessa on lentomiehistön lisäksi tilaa 21–27:lle operaattorille. Minimissään koneen valvontalaitteita operoivat kolme elektronisen sodankäynnin upseeria, 14 tiedustelu-upseeria tai aliupseeria ja neljä huoltoteknikkoa. Boeing RC-135 Rivet Joint voi lentää noin 15 kilometrin korkeudessa.

Tyypillisesti liittolaismaiden asevoimien tekemät tiedustelulennot kohdistuvat Suomen ilmatilassa juuri itärajan tuntumaan. Tämä johtuu siitä, että ne seuraavat Venäjän joukkojen toimintaa ja muutoksia niiden liikkeissä. Tämä tapahtuu signaalitiedustelulla: koneissa operaattorit käyttävät herkkiä laitteistoja, jotka havaitsevat Venäjän puolelta sähköisiä jälkiä, joita jättävät esimerkiksi tutkat, elektronisen sodankäynnin laitteistot ja erilaiset sotilasviestivälineet.

Lennot ovat lisääntyneet hurjasti Suomen haettua ja liityttyä Naton jäseneksi. Verkkouutiset pyysi aiemmin kuluvana vuonna tiedot viime vuosien lentojen määristä Puolustusvoimien pääesikunnan operatiiviselta osastolta, joka toimii maahantuloon oikeuttavana lupaviranomaisena. Määrät tosin sisältävät kaikki vieraiden valtiollisten ilma-alusten saamat luvat Suomen ilmatilaan. Mukana on siis harjoituksiin osallistuneita, humanitaarisin perustein tehtyjä lentoja sekä ympäristötuhojen kartoitukseen ja torjuntaan myönnettyjä lupia, mutta ne antavat selkeän käsityksen ilmassa tapahtuvan toiminnan vilkastumisesta. Kun vuonna 2021 myönnettyjä lentolupia oli 174, vuonna 2022 niitä oli 246 ja vuonna 2023 jo 362.

Suomen kannalta toisten tekemät tiedustelulennot ovat erittäin hyödyllisiä. Vaikka Suomella on maarajansa takia pitkä kokemus Venäjästä, on Yhdysvalloilla ja Britannialla erilaista laitteistoa tiedustelua varten. Näin muodostuu erilainen kyvykkyys – ja liittolaiset jakavat saamaansa tietoa isännän eli Suomen kanssa.

Kaikki tiedustelu ei tietenkään ole seurattavissa julkisista lentotietopalveluista kuten Flightradar24:sta tai A-DSB Exchangesta. Mutta silloin kun tiedustelulennot näkyvät yleisölle niiden kautta, niiden tarkoituskin näkyä. Joko uteliaan yleisön iloksi, tai miksei myös vastustajalle tiedoksi.

– Heidän ei tarvitsisi näkyä niissä, hehän ovat joka tapauksessa meidän ilmaoperaatiokeskuksen johdossa, sanoi Puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä vuodesta 2013 vuoteen 2019 toiminut kenraalimajuri evp Harri Ohra-aho Mighty Finland -yhteisön podcastissa aiemmin kesäkuussa.

– Se on sotilaallinen voimannäyttö siitä, että täällä me muuten ollaan. Se on eräänlainen informaatio-operaatio, joka tarkoituksena on osoittaa, että ollaan ”yhdessä vahvempia”.

First time with both US and British RC-135V/W Rivet Joint signal collection planes over Finland at the same time. British coming up from the south while US entering from the north to snoop on Russian military forces. pic.twitter.com/tA9ZOjDznY

— Hans Kristensen (@nukestrat) June 24, 2024