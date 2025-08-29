Ursula von der Leyen: Vladimir Putin ei ole muuttunut – ”Hän on peto”

– Venäjän uhka ei väisty. (Vladimir) Putiniin ei voi luottaa. Euroopan pitää vastata yhtenäisesti ja yhteisillä toimilla ja osoittaa, että otamme turvallisuutemme vakavasti, totesi pääministeri Petteri Orpo (kok.) tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Hän isännöi EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyen vierailua perjantaina Suomessa.

– Putin ei ole muuttunut. Hän on peto, von der Leyen totesi yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Orpo ja von der Leyen vierailivat päivällä muun muassa Rajavartiolaitoksen Turva-aluksella, jossa pitivät tiedotustilaisuuden.

Heiltä kysyttiin, onko Ukrainan rauhanprosessi nyt ’kuollut’, koska Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainaan muun muassa tekemällä torstaina tuhoisan ohjus- ja lennokki-iskun Kiovaan, jossa kuoli kymmeniä ihmisiä.

Kiovassa ohjuksia osui myös EU-edustuston sekä British Councilin rakennuksiin.

– Tämä on julma hyökkäys ja osoittaa, ettei Putin lopeta iskujaan. On lisättävä painetta Venäjää kohtaan, jotta Venäjä saadaan neuvottelupöytään, von der Leyen totesi.

Hän muistutti myös, että EU on valmistelemassa jo 19. pakotepakettia Venäjälle.

Myös pääministeri Orpo jakoi komission puheenjohtajan viestin:

– Putin ei välitä uhreista. Venäjä jatkaa Ukrainan kaupunkien pommittamista joka päivä ja tappaa viattomia siviilejä, iskee kouluihin ja sairaaloihin. Meidän täytyy painostaa Putinia yhä enemmän, asettaa enemmän pakotteita Venäjälle ja tukea Ukrainaa vielä enemmän, Orpo linjasi.

Von der Leyen tapasi perjantain vierailun aikana myös tasavallan presidentti Alexander Stubbin.