Ursula von der Leyen nousi Narinkkatorin lavalle – kaksi tiukkaa viestiä mielenosoittajille

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen korosti vahvan ja yhtenäisen EU:n merkitystä vieraillessaan tiistaina Helsingissä. ”Hyvää päivää Helsinki”, hän tervehti lavalta suomalaisia Helsingin täpötäydellä Narinkkatorilla. Hänellä oli viesti myös paikalle saapuneille mielenosoittajille:

– Ihmiset, jotka tuolla huutavat kovaa, he voivat olla onnellisia, että elävät vapaassa maassa, kuten Suomessa. Maassa, jossa saa vapaasti puhua ja osoittaa mieltä.

– Jos he olisivat Moskovassa he olisivat vankilassa kahdessa minuutissa.

Narinkkatorille oli saapunut Palestiinan puolesta ja Gazan tilanteeseen liittyen mieltään osoittavia ihmisiä. Ennen kuin von der Leyen aloitti puheensa, taustalta kuuluivat huudot: ”Tämä ei ole meidän Eurooppamme, mene kotiin Ursula!” Sekä ”Hävetkää Ursula ja Orpo”.

Euroopan komission puheenjohtaja Von der Leyen painotti puheessaan Euroopan elävän tällä hetkellä erittäin haastavia aikoja. Von der Leyen nosti puheessaan esiin Euroopan mantereella riehuvan Ukrainan sodan, digitaalisen vallankumouksen, ilmastonmuutoksen.

– Mutta kun olemme EU:ssa yhtenäisiä, voimme siirtää vaikka vuoria, hän totesi viitaten esimerkiksi koronapandemian selättämiseen sekä energiakriisiin.

Von der Leyenin vierailu Helsingissä on osa Euroopan kansanpuolueen EPP:n ja siihen kuuluvan kokoomuksen eurovaalikampanjaa. Von der Leyen nostikin puheessaan kokoomuksen useaan otteeseen esiin vahvana EU-puolueena:

– Jos haluatte vahvaa Eurooppaa, äänestäkää kokoomusta!

Von der Leyen on EPP:n kärkiehdokas tulevaan komissioon. Hän painotti EU:n vahvaa sitoutumista Ukrainan tukemiseen. Samalla hän viittoili mielenosoittajien suuntaan:

– Me tiedämme, että (Vladimir) Putinin sota on eksistentiaalinen uhka meille. Nuo ovat heitä, joita Putin haluaa lähettää tänne yhteiskuntiimme jakaakseen meitä. Me emme anna sen tapahtua. Tulemme seisomaan vahvasti Ukrainan takana.

Taustalla kuuluivat huudot: ”Ursula on sotarikollinen”, ”EU on sotarikollinen” ja ”EU tukee kansanmurhaa”.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan seuraavat viisi vuotta tulevat olemaan EU:lle hyvin haastavia ja unionin on seistävä yhtenäisenä Ukrainan takana. Orpo nosti puheessaan esiin myös, miten piti tärkeänä von der Leyenin vierailua itärajalla ja että kyseessä on EU:n yhteinen ulkoraja. Orpo korosti kokoomuksen haluavan luoda yhtenäistä Eurooppaa ja EU:n olevan ”parasta, mitä maanosallemme on tapahtunut”.

– Ursula (von der Leyen) on oikea ihminen johtamaan komissiota seuraavat viisi vuotta.

Orpon mukaan von der Leyenin johtaessa komissiota on ulkovalloille tullut selväksi myös se, ”kun pitää soittaa Eurooppaan, kenelle soittaa”.

Narinkkatorille oli saapunut paljon poliiseja turvaamaan tilaisuutta. Ihmiset saivat osoittaa mieltään rauhassa kylttiensä kanssa taaempana, mutta poliisit joutuivat siirtämään kesken tilaisuuden ainakin yhden väkijoukkoon tunkeutuneen, häiritsevästi käyttäytyneen miehen kauemmas.

Narinkkatorilla olivat paikalla myös kaikki kokoomuksen eurovaaliehdokkaat. Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu Euroopan parlamentissa toimivien ryhmien yhteistyöstä keskenään. Vasemmiston suunnalta on nostettu uhkaksi EPP:n mahdollinen yhteistyö ”laitaoikeiston” eli ECR-puolueen kanssa.

Vuodesta 2014 europarlamentaarikkona toimineen Henna Virkkusen (kok.) mielestä julkisuudessa on syntynyt osin harhaanjohtava kuva:

– Itse pidän tärkeänä sitä, että pyrimme rakentamaan maltillisten ja rakentavien ryhmien kanssa yhteistyötä, mutta sinänsähän Euroopan parlamentissa ei ole hallitus –oppositioasetelmaa, vaan enemmistöt kootaan tapaus- ja asiakohtaisesti.

–Eli käytännössä myös vihreät ja sosialistit neuvottelevat tämän konservatiiviryhmän (ECR) kanssa päivittäin valiokuntatasolla erilaisista lainsäädännöistä ja usein myös löydetään se yhteisymmärrys.

Ursula von der Leyen jakoi näkemyksiä Narinkkatorilla.

Kuva: Verkkouutiset

Kiitos dear @PetteriOrpo!

The last years have proven that when we are together we can overcome any challenge.

So I’m here to tell all Finns.

If you want a strong Europe.

If you stand with Ukraine.

If you want to protect and promote the rule of law.

Vote @kokoomus pic.twitter.com/QupzOXRVKs

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) June 4, 2024