Upseerin mukaan hyökkääjän hätiköinti kostautui Bahmutissa – ”valtavat tappiot”

Useita pääasiassa kouluttamattomista mobilisoiduista koottuja venäläisrykmenttejä lähetettiin hätäisesti Itä-Ukrainan Bahmutiin sen jälkeen, kun Wagner-joukkojen johtaja Jevgeni Prigozhin kertoi viime viikon lopulla venäläisten sotilaiden pakenevan kaupungista.

Asiasta kertoo Tatarigami-nimimerkillä havaintojaan Twitterissä jakava upseeri, joka viittaa venäläisten sotavankien lausuntoihin. Tatarigami toimii reservissä asevoimien koordinaattorina.

– Nämä rykmentit siirrettiin nopeasti Bahmutin kaupungin sivustoille, joissa taisteluihin osallistuneet komppaniat ja pataljoonat kärsivät tuhoisia tappioita. Lyhyessä ajassa – kolmesta viiteen vuorokautta – tappiot nousivat yli 40 prosenttiin, ja ne muodostuivat pääasiassa kaatuneista, Tatarigami kertoo.

Ukrainan sanotaan jatkaneen vastahyökkäyksiään sunnuntaina Bahmutin ympäristössä. Maan asevoimien kerrotaan ottaneen haltuunsa yli 10 venäläismiehittäjän asemaa Bahmutin pohjois- ja eteläpuolella.

– Venäläiset sotavangit kertoivat, että heidän komentajansa eivät ole joukkojen mukana etulinjassa, kommunikaatiossa ja viestinnässä on vakavia puutteita ja selkeät käskyt puuttuvat kokonaan. He valittivat Wagner-joukkojen kohtelevan heitä huonosti ja suhtautuvan heihin kaikista alimpana kastina, Tatarigami kirjoittaa

Wagner-joukkojen kerrotaan myös ottaneen komentoonsa joitakin puolustusministeriön yksiköitä Bahmutin alueella.

– Tämän takia joukkojen välillä vallitsee epäluottamus, sillä Wagner sijoittaa järjestelmällisesti Venäjän asevoimien sotilaita alueille, joilla heidän selviytymismahdollisuutensa ovat alhaiset, Tatarigami toteaa.

– Useat sotavangit suhtautuivat skeptisesti Wagnerin väitteisiin rajallisista ammuksista ja varusteista. He väittävät, että heillä on huomattavasti vähemmän ammuksia ja varusteita verrattuna Wagner-joukkoihin.

Tatarigamin mukaan ukrainalaisten tilanne Bahmutin kaupungissa on edelleen haastava, kun taas venäläisten tilanne kaupungin sivustoilla heikkenee.

– Heidän (venäläisten) yrityksensä vahvistaa joukkojaan heikkolaatuisilla yksiköillä ovat johtaneet suuriin tappioihin ja merkittävään taistelutahdon laskuun venäläisjoukkojen keskuudessa.

Bakhmut update. Thread🧵

1/ Based on testimonies from PoW's, it has been revealed that several Russian regiments, predominantly composed of mobilized troops, were hastily deployed from rear positions without training or preparation after Prigozhin's statement about Bakhmut. pic.twitter.com/NXu7fAYZvy

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) May 15, 2023