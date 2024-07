Upseerilta vakava varoitus sodasta: Aika loppuu, radikaaleja muutoksia tarvitaan

Ukrainan asevoimissa on tehtävä radikaaleja uudistuksia, jotta neuvostotyylisestä johtamistavasta päästäisiin eroon, toteaa Tatarigami-nimimerkillä sosiaalisessa mediassa kirjoittava ukrainalainen reserviupseeri.

Hän on Frontelligence Insight -analyysiyhtiön perustaja. Tatarigami on kirjoittanut aikaisemmin paljon kyseisestä ongelmasta, jonka sanotaan piinaavan edelleen Ukrainan armeijaa.

– Valitettavasti tilanne on sen jälkeen vain pahentunut, ja ongelma on systeeminen, hän sanoo X-palvelussa.

Tatarigamin mukaan tämä ongelma oli olemassa ennen kenraali Valeri Zaluzhnyia, se jatkui hänen toimikautensa aikana ja on pahentunut entisestään kenraali Oleksandr Syrskyin aikana.

– Vaikka tilanteen on luvattu parantuvan, Syrskyi on painostanut komentajia pitämään kiinni puolustusasemista ja maa-alueista samoilla rajallisilla resursseilla ja tulokset ovat ilmeisiä.

Tatarigami katsoo, että Venäjän aloittama hyökkäysoperaatio Harkovan alueella toukokuussa oli todennäköisesti harhautus ja painopiste on edelleen Itä-Ukrainan Donbasissa.

– Samalla kun joukkomme ovat yrittäneet vallata (Harkovan alueella) Hlyboken takaisin ja puolustaneet kuukausien ajan Krynkyn sillanpääasemaa (Dnepr-joen itärannalla Hersonin alueella epäselvistä tavoitteista ja rajallisista resursseista huolimatta), venäläiset ovat järjestelmällisesti kuluttaneet prikaatejamme Donbasissa.

Hän toteaa, että venäläinen toimintatapa ei ole erityisen innovatiivinen:

– He lähettävät päivittäin pieniä taktisia yksiköitä Ukrainan puolustusta vastaan, kunnes yksi asema romahtaa ja hyödyntävät sitä. Vanhemmat ukrainalaiset komentajat ovat yrittäneet omaksua samanlaisia taktiikoita unohtaen, että meillä on paljon vähemmän ihmisiä ja epäluotettava länsimainen tuki, joka ei välttämättä saavu ajoissa – jos ollenkaan.

Tatarigami korostaa, että venäläisten tilanne on taisteluteknisessä mielessä paljon huonompi.

– Ryhmälläni on tallenteita useista venäläisistä radioviesteistä, jotka paljastavat teloitusuhkauksia tai evakuointien kieltoja, jos heidän joukkonsa kieltäytyvät etenemästä. Venäläisten tilanne on paljon huonompi, mutta heillä on merkittäviä etuja henkilöstön, kaluston, ajoneuvojen, tykistön ja ilmavoimien osalta. Heillä on varaa tällaisiin taktiikoihin – meillä ei.

– Lisäksi Venäjän armeija vuonna 2024 on paljon älykkäämpi ja kokeneempi kuin helmikuussa 2022 näkemämme hajanaiset joukot. Ainoa tapa pysäyttää heidän etenemisensä on toimia ovelammin, kekseliäämmin ja varovaisemmin pyrkien suojelemaan joukkojamme tilanteen niin vaatiessa.

Hänen mukaansa Venäjän armeijan selkärangan murtaminen on edelleen mahdollista, koska hyökkääjällä on vakavia logistisia ongelmia, ajoneuvojen saatavuus on heikentynyt, sotilaat kärsivät motivaatiopulasta ja tykistökalusto kuluu. Lisäksi monien sisäisten talousongelmien ilmeneminen vie aikansa.

– Mahdollisuuksien aikaikkuna kuitenkin pienenee. Ellei radikaaleja muutoksia tehdä, olemme menossa kohti epäsuotuisinta skenaariota: neuvottelut pakon edessä, pattitilanne, länsimaisen avun minimointi, Venäjän armeijan uudelleenaseistautuminen ja sodan uusi kierros, jonka lopputulos on Ukrainalle paljon epäsuotuisampi. Se voi johtaa miehitykseen.

Over a year and a half ago, I wrote multiple posts and threads about the persistence of Soviet-style command within the Ukrainian army. At that time, many dismissed my concerns, arguing that war is not the time for change, or outright attacked me for criticism. Unfortunately, the…

