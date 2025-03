”Upseerien paniikki leviää” – Kaukoiskut lamauttivat operaatiot

Ukrainan pitkän kantaman iskujen arvioidaan vaikeuttaneen merkittävästi venäläisjoukkojen toimintaa rintamalla. Iskut ovat kohdistuneet ase- ja ammusvarikkoihin sekä öljynjalostamoihin.

Prikaatikenraali Juri Shchygol sanoo Sky Newsille toiminnan kiihtyvän jatkossa, sillä Ukraina aikoo nelinkertaistaa pitkän kantaman räjähdelennokkien tuotannon. Jopa yli tuhannen kilometrin päähän lentäviä drooneja valmistetaan jatkossa yli 2 000 kappaletta kuukaudessa.

Venäjälle ja miehitetyille alueille kohdistuvia hyökkäyksiä on kiihdytetty viime vuoden lopulta lähtien. Kymmenien suurten öljylaitosten arvioidaan kärsineen merkittäviä vaurioita.

Ukrainan sotilastiedustelun iskuja koordinoiva Juri Shchygol sanoo, että Kremlillä on yhä suurempia vaikeuksia peitellä julkisuudessa iskujen aiheuttamien tuhoja.

– Komentopisteet ovat saaneet osumia, johtamisjärjestelmät ovat heikentyneet, ja paniikki leviää heidän upseeriensa parissa. Vuodentakaiseen verrattuna täysimittaisten taisteluoperaatioiden toteuttaminen on heille huomattavasti vaikeampaa, prikaatikenraali sanoo.

Vuoden 2022 loppuun verrattuna pitkän kantaman lennokkien tuotanto on satakertaistunut. Niitä valmistuu tällä hetkellä noin 500 kappaletta kuukaudessa, ja lähes kaikki käytetään nopealla aikataululla.

Prikaatikenraalin mukaan eräässä varastolaitokseen kohdistuneessa hyökkäyksessä tuhoutui yli 3 000 Iranin Venäjälle toimittamaa Shahed-räjähdelennokkia. Niiden käyttö Ukrainan kaupunkeja vastaan on vähentynyt huomattavasti.

Erään upseerin mukaan ukrainalaisdroonit osuvat kohteeseensa 70–80 prosentin todennäköisyydellä.

– Muutamme sotaa näiden avulla. Näytämme Venäjälle, että sota voi tulla heidän koteihinsa, kyliinsä ja kaupunkeihinsa.

Haasteena on ollut kehittää lennokkeja, joita olisi yhä vaikeampi pudottaa elektronisella häirinnällä. Etulinjassa käytetään tämän seurauksena yhä useammin valokuitukaapelilla ohjattavia FPV-räjähdedrooneja. Economist-lehden mukaan Kiovassa on kehitetty uutta Batyar-lennokkia, jonka valmistus maksaa vain noin 25 000 euroa.

Optisella maastontunnistusjärjestelmällä varustettu laite kestää lähes kaikkea häirintää ja pystyy iskemään 1 500 kilometrin päähän.

