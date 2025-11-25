Verkkouutiset

Venäjän 152 millimetrin 2S5 Giatsint-S -telakanuuna Ukrainan rintamalla. / mil.ru

Upseeri raportoi rintamalta: Asemien ympärillä on ruumiskasoja

Venäläiset pyrkivät soluttautumaan ukrainalaisten linjoihin.
Venäjän jalkaväki jatkaa rajuja rynnäköitään ja soluttautumistaan ukrainalaisten linjoihin Oleksandrivkan suunnalla Itä-Ukrainassa.

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.

Hyökkääjä täydentää jatkuvasti joukkojaan uusilla yksiköillä, kertoo Ukrainan maavoimien 110. mekanisoidun prikaatin maadroonikomppanian päällikkö Serhii Volkov.

– Esimerkiksi jos syyskuussa 110. rykmentin yksiköt tuhosivat yhden rykmentin, vihollinen toi tilalle kaksi prikaatia. Siksi vihollinen jatkaa soluttautumistaan.

– He tihkuvat läpi kahden ja kolmen hengen ryhmissä. Me tapamme heitä paljon. Joidenkin asemien ympärillä on ruumiskasoja.

Volkovin mukaan venäläiset hyödyntävät sääolosuhteita soluttautuessaan puolustajan asemiin.

– Suuri osa heistä kuolee, mutta jotkut pääsevät läpi ja saavat jalansijan.

Hän kertoo kummankin osapuolen käyttävän maadrooneja.

Ne tukevat huoltokuljetuksia, haavoittuneiden evakuointeja ja tekevät myös suoria hyökkäyksiä.

