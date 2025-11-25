Upseeri raportoi rintamalta: Asemien ympärillä on ruumiskasoja

Venäjän jalkaväki jatkaa rajuja rynnäköitään ja soluttautumistaan ukrainalaisten linjoihin Oleksandrivkan suunnalla Itä-Ukrainassa.
Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.
Hyökkääjä täydentää jatkuvasti joukkojaan uusilla yksiköillä, kertoo Ukrainan maavoimien 110. mekanisoidun prikaatin maadroonikomppanian päällikkö Serhii Volkov.
– Esimerkiksi jos syyskuussa 110. rykmentin yksiköt tuhosivat yhden rykmentin, vihollinen toi tilalle kaksi prikaatia. Siksi vihollinen jatkaa soluttautumistaan.
– He tihkuvat läpi kahden ja kolmen hengen ryhmissä. Me tapamme heitä paljon. Joidenkin asemien ympärillä on ruumiskasoja.
Volkovin mukaan venäläiset hyödyntävät sääolosuhteita soluttautuessaan puolustajan asemiin.
– Suuri osa heistä kuolee, mutta jotkut pääsevät läpi ja saavat jalansijan.
Hän kertoo kummankin osapuolen käyttävän maadrooneja.
Ne tukevat huoltokuljetuksia, haavoittuneiden evakuointeja ja tekevät myös suoria hyökkäyksiä.