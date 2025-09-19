Upseeri raivoaa lähettäneensä kokit etulinjan lihamyllyyn

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR on julkaissut venäläisjoukkojen kaapattua viestintää rintaman eteläosista.

Eräässä puhelussa komentaja kertoo kokkien joutuvan etulinjaan tykinruoaksi Huliaipolen rintamalla. Alue sijaitsee Zaporizzjan ja Pokrovskin kaupunkien välissä.

Venäläissotilas sanoi olevansa liikuntakyvytön ja pyysi ajoneuvokuljetusta. Upseerin vastaus oli pilkallinen.

– Ja unohdit, missä evakuointiryhmämme on. Ehdotat siis, että komppanianpäällikkö tarttuu rattiin ja alkaa kyyditsemään sinua. Ymmärränkö oikein, venäläisupseeri kysyy.

Tätä seurasi kirosanoilla ryyditetty raivokohtaus, jossa komentaja syytti sotilasta epäpätevyydestä. Hän lisäksi väitti, että monia sotilaita oli kaatunut apua pyytäneen sotilaan epäonnistumisten vuoksi.

– Ketään ei ole v***u jäljellä, kaikki ovat poissa. Kokitkin joutuvat jo taisteluun, koska ette pysty v***u voittamaan, upseeri raivosi.

Hänen mukaansa viestimiehet ja kokit oli tuotu etulinjaan, ja että kaikki olivat jo saaneet surmansa.

Kaapatun keskustelun ajankohta ei ole tiedossa. Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjän hyökkäykset Huliaipolen suunnalla ovat hyytyneet ukrainalaisten puolustusasemiin ja ”venäläisten omaan epäpätevyyteen”. HUR julkaisi tiedotteen ohessa puhelinnumeron, johon venäläissotilaat voivat soittaa antautuakseen.

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Oleksandr Syrskyi arvioi syyskuussa Kremlin suunnitelleen uusia hyökkäyksiä Zaporizzjan suunnalla, mutta ne peruttiin Venäjän siirrettyä vahvistuksia Donetskin alueella sijaitsevalle Pokrovskin rintamalohkolle.

Koko kesän jatkuneista kiivaista taisteluista huolimatta rintamalinja on pysynyt pitkälti ennallaan.