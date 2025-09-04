Britannian asevoimien panssarirykmentin entinen komentaja, eversti Hamish de Bretton-Gordon hämmästelee Venäjän asevoimien käyttämää vanhentunutta kalustoa. Hänen mukaansa Ukrainan rintamalle on tuotu ”kiehtova antiikkinäytös”.

– Jossakin vaiheessa heillä tulee olemaan jäljellä vain musketteja ja jousipyssyjä, upseeri kirjoittaa Telegraph-lehden kolumnissaan.

Ukrainan tiedustelupalvelu kertoi hiljattain venäläisen D-74-kenttätykin tuhoamisesta. Kyseistä asejärjestelmää tuotettiin 1950-luvulla, ja se siirtyi pois neuvostoarmeijan aktiivikäytöstä 1970-luvulla.

Venäjän arvioidaan menettäneen helmikuun 2022 jälkeen yli 6 000 panssarivaunua, minkä seurauksena rintamalla on käytetty muun muassa T-55-tankkeja.

– T-55 oli erinomainen panssarivaunu, mutta se suunniteltiin toisen maailmansodan lopun tienoilla. Edellisen kerran näin sellaisen räjähtävän vuonna 1991 ensimmäisen Persianlahden sodan aikana, jolloin brittiläinen Challenger I -vaunu tuhosi sen, Hamish de Bretton-Gordon toteaa.

Länsimaisten arvioiden mukaan Kremlin kokonaistappiot ovat noin miljoona sotilasta haavoittuneina, kaatuneina ja sotavangiksi jääneinä. Ukrainan hallussa on noin 25 prosenttia Donbassin alueesta, ja sen valtaaminen voi vaatia vielä kahden miljoonan venäläissotilaan uhraamista.

– Jopa Venäjän tyrannihallituksen kiihkeimpien ja optimististen kannattajien täytyy myöntää, että maan armeija vetää viimeisiä henkäyksiään, de Bretton-Gordon sanoo.

On mahdollista, että antiikkisten D-74-tykkien käyttö kertoo uudempien ja tehokkaampien 152 millimetrin kranaattien loppumisesta. Moskova saa Pohjois-Korealta runsaasti 122 millimetrin ammuksia, joita voi käyttää näissä tykistöjärjestelmissä.

Brittiupseeri kehottaa länsimaita ottamaan entistä kovemman linjan Vladimir Putinia kohtaan, joka ei osoita minkäänlaista halua sodan lopettamiseen. Länsimaisten hävittäjäkoneiden ja ilmatorjuntajärjestelmien pitäisi hänen mukaansa suojata mahdollisimman pian ukrainalaisia siviilikohteita.

– On selvää, että taistelukentällä Putinin kalusto on pian loppumassa, sillä hänen on pakko käyttää muinaisia T-55-tankkeja ja D-74-tykkejä. Häneltä ovat myös sotilaat lopussa. Jos länsi seisoo vankasti Ukrainan tukena, on Venäjän diktaattorin pakko alkaa neuvotella, Hamish de Bretton-Gordon sanoo.