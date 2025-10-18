Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Drooni ukrainalaisessa harjoituksessa. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / ED JONES

Upseeri droonimuurista IS:lle: Liian suurta palaa ei kannata haukata

Kattavaa droonipuolustusta on asiantuntijan mukaan hankala toteuttaa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Euroopan itärajalle kaavaillun droonimuurin tarkkaa toteutusta on vielä syytä hioa, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen opettaja, kapteeni Aleksanteri Sirén Ilta-Sanomille. Kattavan, ilmatilanvalvontaan ja ilmatorjuntaan nojaavan järjestelmän rakentaminen on haastavaa, hän arvioi. Liian suurta palaa ei kannata haukata, Sirén, sillä muuria voi vahvistaa jälkikäteenkin.

Droonimuuria esitti EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen venäläisdroonien tunkeuduttua Puolan ilmatilaan syyskuussa. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas kertoi aikaisemmin tällä viikolla droonipuolustuksen olevan toimintavalmiudessa vuoden 2027 loppuun mennessä, uutisoi BBC.

Droonimuuri, niin kuin sen on Ukrainassa toteutettu, on Sirénin mukaan lupaava idea.

– Monikerroksinen sensoriverkosto, joka mahdollistaa kaikenlaisen ilmassa lentävän tunnistamisen – sellainenhan olisi erittäin hyvä.

Kaikkien maa- ja merirajojen sekä sisäisten alueiden valvonta on kuitenkin haastavaa jo resurssisyistä, hän huomauttaa, viitaten Tanskassa tehtyihin lukuisiin viimeaikaisiin droonihavaintoihin. Sataprosenttinen turva edellyttää sataprosenttista valvontaa, Sirén toteaa.

Sirénin mukaan Suomi on muiden Venäjän eurooppalaisten naapureiden tavoin kuitenkin varautunut ilmatilan valvontaan, ja suomalaisella puolustusteollisuudella on hänestä hyvät edellytykset kehitellä sensoreita muun Euroopan käyttöön.

Droonimuuri, viralliselta nimeltään eurooppalainen droonipuolustusaloite, on osa komission jäsenmaille ehdottamaa puolustustiekartan Euroopan sotilaallisten suorituskykyjen vahvistamiseksi. EU-johtajat tulevat käsittelemään tiekarttaa huippukokouksessaan ensi viikolla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)