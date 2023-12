Upseereiden kanta Nato-komennuksiin ei yllätä tutkijaa – ”Ei pitäisi ottaa kymppitonneja takkiin”

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak ei ole yllättynyt Upseeriliiton jäsenkyselyn tuloksesta, jonka mukaan kolme neljästä olisi valmis eroamaan palveluksesta, jos Nato-tehtäviin pakotettaisiin perheen edun vastaisesti.

– Mitä olen kuullut ehdoista, ei yllätä. Vaikka olisi miten patrioottinen, niin ei siitä pitäisi tarvita ottaa kymppitonneja/vuosi takkiin. Pätee myös reserviläisiin, hän sanoo viestipalvelu X:ssä viitaten MTV:n uutiseen.

Upseeriliiton ja puolustusministeriön Suomen Nato-jäsenyyteen liittyvät palkka- ja palvelussuhdeneuvottelut ovat käynnissä. Suomi lähettää lähivuosina runsaat sata sotilasta töihin Naton komentorakenteeseen. Tämän vuoden loppuun mennessä upseereita lähtee ulkomaille noin neljäkymmentä.

MTV:n mukaan perheellisiä upseereita huolestuttavat ulkomaiden korkeat päivähoito- ja koulumaksut.

Upseeriliitto penää tukea upseerien perheille hieman diplomaattikunnan tapaan.

– Ihmisten päivähoito- ja koulukustannukset ja puolison tukeminen olisi pystyttävä järjestämään. Se olisi lähtijöille merkittävä asia, Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita sanoo MTV:lle.

Upseeriliiton mukaan nyt on olemassa riski siitä, ettei hyviä hakijoita ole tarpeeksi, jos palkkausta ja työehtoja ei paranneta.

– Kyllä huolta on, kun katsotaan rekrytointia. Muilla Pohjoismailla on ollut samanlaisia haasteita. Emme halua Suomeen näitä haasteita. Nämä asiat pitää hoitaa jo nyt tässä vaiheessa, Viita painottaa.

Parhaillaan neuvotteluita käyvän Upseeriliiton mukaan noin 20 miljoonan euron satsaus korjaisi tilannetta.

– Uskon summan löytyvän sisäisesti puolustusbudjetista. Se ei ole iso summa, kun ajatellaan kuuden miljardin puolustusbudjettia. Tiesimme, että Nato-jäsenyys maksaa jonkin verran. Naton suorituskyvyn tekee henkilöstö. Nyt pitää katsoa sotilaita. Varsinkin tässä turvallisuustilanteessa, Viita sanoo.

Puolustusministeriötä neuvotteluissa edustava hallitusneuvos Jari Kajavirta kertoi Verkkouutisille marraskuun lopussa neuvotteluiden jatkuvan.

Kajavirran mukaan henkilöstöjärjestöjen kanssa on käyty rakentavia neuvotteluja Nato-komentorakenteen palkkauksista työnantajan tekemien uusien ehdotusten pohjalta, jotka koskevat työaika-asioita

Charly Salonius-Pasternakin mukaan puolustusministeriön ja puolustusvoimien kannattaisi ymmärtää, että maanpuolustustahto ei ole ilmaista.

Ville Viita toteaa X:ssä, että asia on yhteinen.

– Ensin tulee saada kuntoon komentorakenne ja sitten on tulossa suuremmat ratkaisut joukkorakenteen osalta. On lapsellista vedota lainsäädäntöön ja ”diplomaattien erilaiseen asemaan”.

— Ville Viita (@Ville_Viita) December 18, 2023