Unohtuiko taantuma? Verkkokauppa kasvaa rytinällä

Suomen pitkään ontuneesta talouskasvusta on esitetty julkisuudessa runsaasti ristiriitaisia arvioita. Nyt keskusteluun on saatu merkittävää uutta tuoretta tietoa, sillä noin 2 000 kotimaisen verkkokaupan todellista myyntiä reaaliaikaisesti seuraava verkkokauppaindeksi kertoo huikeasta loikasta verkkokaupan euromääräisessä myynnissä.

– Verkkokauppa kasvoi peräti 24 prosenttia, joka on tietenkin valtava kasvuloikka. Käänne parempaan alkoi jo syksyllä, mutta nyt puhutaan aivan eri kokoluokasta ja merkityksestä: Kasvu on varmuudella totta ja poikkeuksellisen suurta. Kuluttajilla ei ole ainoastaan nyt käytettävissä enemmän tuloa, vaan myös ostoluottamus näyttää pitkältä palautunee, eivätkä inflaation hillitseminen ja korot mitä ilmeisimmin enää paina kulutusta, indeksejä tuottavan Vilkas Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Korkiakoski tiedotteessa.

Korkiakoski painottaa, että nyt ei puhuta barometreista tai mielipiteistä, vaan todellisista tapahtuneista ostoista.

– Verkkokauppaindeksi on edellä talouden hitaampia indikaattoreita reaaliaikaisuutensa ansiosta. Samalla se on monia muita mittareita luotettavampi, koska indeksi perustuu täysin toteutuneisiin ostoksiin ja niissä käytettyihin euroihin – tässä ei ole kyselty esimerkiksi ostohalukkuudesta, vaan tämä on kovaa dataa todellisesta kaupasta ja satojen miljoonien eurojen otoksella, Korkiakoski sanoo.

– Siksi tuloksiin on syytä suhtautua vakavasti myös koko talouden tasolla. Näemme ostamisen rakenteesta, että nyt panostetaan henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja kotiin hankinnoilla, jotka eivät ole suoranaisesti välttämättömiä, mikä on vahva viesti kulutuksen elpymisestä, hän jatkaa.

Korkiakoski muistuttaa, että viime vuodet ovat tuottaneet toinen toistaan epämiellyttävämpiä taloudellisia yllätyksiä. Tällä hän viittaa Venäjän hyökkäyssotaan ja sen aiheuttamiin seurauksiin taloudelle. Nyt ilmassa leijailee teollisuuden vientiä koskevan kauppasodan pelko.

– On selvää, ettei nykymaailmassa mikään ole varmaa, ja ikäviä yllätyksiä voi tulla. Mutta, jos uusia ennakoimattomia takaiskuja ei tule, niin näyttää varsin hyvältä, puntaroi Korkiakoski.

Samalla hän huomauttaa, ettei verkkokauppaennuste ole missään nimessä tarkka ennuste tulevasta.

– En voi tietenkään väittää, että BKT-mallimme täysin vastaisi esimerkiksi johtavien tutkimuslaitosten laatutasoa. Vähintään luotettavasti suuntaa antavana kuitenkin rohkenen tätä pitää, koska kaikki käytetyt aineistot ovat täyttä totta ja verkkokauppaa koskeva kova data uusinta uutta. Tätä voi itse kukin arvioida, mutta vaikeaa on kyllä väittää, ettei tämä taloudelle hyvää lupaisi. Kysynnän voimakas kasvu näkyy ajan kanssa myös työpaikkoina, kiteyttää Korkiakoski.