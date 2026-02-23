”Unohtakaa Grönlanti” – Venäjällä on vahva läsnäolo Norjan Huippuvuorilla

Huippuvuorten saaristossa sijaitseva Barentsburg on kaivoskylä noin 1 300 kilometrin päässä Pohjoisnavasta. Kylä kuuluu Norjalle, mutta Venäjällä on siellä silti merkittävä läsnäolo, kertoo The Wall Street Journal.

Palkat maksetaan ruplina, televisioissa näkyy venäläisiä ohjelmia ja puhelimissa käytetään venäläisiä SIM-kortteja. Paikallisessa koulussa opetetaan venäläisen opetussuunnitelman mukaan, ja venäläisen valtion symbolit ovat kaikkialla näkyvissä.

Barentsburgin erityisasema perustuu vuoden 1920 sopimukseen, jonka mukaan Norjalla on suvereniteetti alueella, mutta muilla mailla – kuten Venäjällä, Kiinalla ja Yhdysvalloilla – on oikeus harjoittaa taloudellista ja tutkimukseen perustuvaa toimintaa, kunhan saaria ei käytetä sotilaallisiin tarkoituksiin.

Viime aikoina huoli alueen turvallisuudesta on kasvanut. Venäjän sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Arktiksella yhdistettynä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uhkaukseen liittää Grönlanti osakseen on saanut monet varautumaan muutoksiin, jotka voivat horjuttaa vuosikymmenten ajan vallinnutta ”jännittynyttä rauhaa” alueella.

Toisin kuin Grönlannissa, jossa Trump on virheellisesti väittänyt olevan “venäläisiä ja kiinalaisia laivoja”, Huippuvuorilla Venäjällä ja Kiinalla on todellinen läsnäolo, ja maiden yhteistyö on entisestään syvenemässä.

Pormestari Terje Aunevikin mukaan paikalliset käyttävät paljon aikaa pohtien, mitä Trump mahtaa sanoa seuraavaksi.

– Mutta me pysymme strategiassamme: pysymme rauhallisina, ennustettavina ja teemme yhteistyötä liittolaistemme kanssa, hän sanoo.

Venäjä pyrkii laajentamaan tutkimustoimintaansa Barentsburgissa houkuttelemalla ulkomaisia, muun muassa kiinalaisia tutkijoita, uudelle tutkimusasemalle. Norja puolestaan on vahvistanut valvontaa, tiukentanut ulkomaalaisia koskevia sääntöjä ja valmistautunut tuleviin tutkimuksiin alueen merenpohjassa, jossa on arvokkaita, harvinaisia ja hyvin haluttuja maametalleja.

Norjalaiset viranomaiset perustavat huolensa muun muassa useisiin viimeaikaisiin lausuntoihin Moskovan suunnalta. Esimerkiksi Venäjän ulkoministeriö on kyseenalaistanut Norjan suvereniteetin Huippuvuorilla.

– Tarvitsemme kipeästi Huippuvuoria, eläköitynyt kenraali ja nykyinen Venäjän valtioduuman jäsen Andrei Gurulyov on todennut.

Hänen mukaansa Venäjän pitäisi ottaa alue haltuunsa ja lisätä sotilaallista läsnäoloaan koko alueella.

– Alueelle syntyy suuria tukikohtia, joilla on vaikutusvaltaa koko Arktiksella alueella. Meidän tulisi olla avoimia tämän suhteen, hän on lisännyt.

Jotkut Norjan viranomaiset katsovat, että Norjan tulisi kohdentaa sotilaallisia voimavaroja Huippuvuorille varoittavana toimenpiteenä. Venäjän mukaan tällainen liike rikkoisi vuoden 1920 sopimuksen kohtaa, joka kieltää saarten sotilaallisen käytön.

Andreas Østhagen, arktisen alueen asiantuntija Fridtjof Nansen -instituutista arvioi, että Venäjä voisi vastata tällaisiin toimiin valloittamalla saaret puolustaakseen muun muassa Kuolan niemimaata, jossa sijaitsee maailman suurin ydinasevarasto.

– On selvää, että Huippuvuoret ovat toinen tai kolmas dominopala, joka kaatuu, jos syntyy todellinen Naton ja Venäjän välinen konflikti, Østhagen sanoo.

– En silti pidä sitä kaikkein todennäköisimpänä skenaariona, mutta nyt se on paljon todennäköisempi kuin muutama kuukausi sitten, koska Yhdysvallat heikentää sekä Natoa että alueellista suvereniteettia.