Unkari tyrmää Ukrainan Nato-aikeet

Unkarin pääministeri Viktor Orban ei lämpene Ukrainan Nato-jäsenyydelle, uutisoi Politico. Orban kommentoi asiaa puolustusliiton pääsihteeri Jens Stoltenbergin linjattua aikaisemmin tällä viikolla, että ”Ukrainan paikka on Natossa”.

Orban toi ilmi reaktionsa Stoltenbergin puheisiin englanninkielisessä Twitter-viestissään.

– Mitä?!

Ukraina haki Nato-jäsenyyttä viime vuonna. Vaikka jäsenyyden toteutumista lähivuosina pidetäänkin hyvin epätodennäköisenä, ovat lännen johtajat puheissaan suhtautuneet puolustustaistelua käyvän maan hakemukseen suopeasti. Osa Itä-Euroopan maista toivookin konkreettisempaa tiekarttaa Ukrainaan jäsenprosessille.

Orbanin tasapainottelu lännen ja Venäjän välillä on herättänyt huomiota Ukrainan sodan aikana. Unkari on Naton ja EU:n jäsen, mutta vaikka Orban onkin tuominnut Venäjän hyökkäyssodan, ei maa ole tukenut Ukrainaa aseellisesti. Orbanin hallinto on myös jatkanut yhteydenpitoaan Vladimir Putinin Venäjän kanssa, ja pääministeri on aika ajoin suhtautunut nuivasti lännen Venäjä-pakotteisiin.

Unkari hyväksyi viimeisten joukossa Suomen Nato-jäsenyyden, eikä Unkari toistaiseksi ole ratifioinut Ruotsin jäsenhakemusta. Unkarin ja Turkin Nato-jarrutus onkin aiheuttanut ärtymystä läntisissä pääkaupungeissa, Politico kertoo.

Unkarin ja Ukrainan välit ovat takavuosina olleet ajoittain kireät, sillä Unkari on syyttänyt Ukrainaa maan unkariläisvähemmistön kaltoinkohtelusta.