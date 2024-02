Unkari tiivistää suhteita Iraniin

Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto on Iranin vierailullaan allekirjoittanut maataloustuotteita koskevan kauppasopimuksen, joka tiivistää maiden välisiä suhteita.

Asiasta uutisoi ukrainalaislehti Kyiv Independent.

– Tänään allekirjoitettu ja voimaan tullut Iranin ja Unkarin välinen yhteistyösopimus tarjoaa lisää kauppamahdollisuuksia maatalouden ja elintarviketeollisuuden aloilla, Szijjarto sanoo.

Iran on tukenut Venäjää muun muassa toimittamalla ohjuksia ja lennokkeja Venäjälle. Lisäksi maa on tukenut kauppareitteihin iskeneitä Huthikapinallisia. Euroopan unioni on asettanut laajoja pakotteita Irania vastaan.

Myös kokoomuksen kansanedustaja ja kenraalimajuri evp Pekka Toveri on kommentoinut Unkari ja Iranin kauppasopimusta.

– Näyttää siltä, että Petri Sarvamaan aloittamaa hyvää hanketta Unkarin laittamiseksi kuriin EU:ssa on syytä jatkaa ja laajentaa, Toveri kirjoittaa.

Hän viittaa europarlamentaarikko Sarvamaan aloitteeseen, jonka tavoitteena on estää Unkaria jumiuttamasta EU:n päätöksentekoa. Unkarin presidentti Victor Orban on toiminnallaan hidastanut unionin Ukrainan tukipakettien käsittelyä.