”Unkari saatava ulos EU:sta tai toimet estettävä”

Europarlamentaarikko Aura Salla (kok./EPP) vaatii EU-johtajilta välittömiä toimia Unkarin jarrutusten ohittamiseksi ja Ukrainan tuen turvaamiseksi. EU-maiden on kyettävä tekemään päätöksiä ilman Unkaria, rajoitettava maan vaikutusvaltaa unionissa sekä tarvittaessa ohjattava maalle tie sen saattamiseksi ulos unionista.

– EU ei voi antaa yhden jäsenmaan halvaannuttaa koko unionin toimintakykyä tilanteessa, jossa Ukrainassa puolustetaan koko Euroopan turvallisuutta ja tulevaisuutta. Päätökset Ukrainaa tukevasta rahoituksesta on kyettävä tekemään ilman Unkaria ja Slovakiaa, Salla sanoo.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán esti jälleen tällä viikolla EU:n 90 miljardin euron hätälainapaketin Ukrainalle. Unkari on perustellut kantaansa muun muassa Druzhba-öljyputkeen liittyvillä vaatimuksilla. Sekä Unkarilla että Slovakialla on poikkeuslupa venäläisen öljyn käyttöön.

Tilanne on kestämätön niin Ukrainan tilanteen kuin EU:n uskottavuuden kannalta.

– Kyse ei ole vain Ukrainan itsenäisyydestä ja ihmishengistä, vaan koko EU:n uskottavuudesta. Jos emme kykene toimimaan kriisissä, emme ole geopoliittinen toimija vaan pelkkä keskustelukerho, Salla sanoo tiedotteessa.

Hän esittää, että jäsenmaiden veto-oikeuksia on arvioitava uudelleen ja unionin on otettava käyttöön kaikki mahdolliset keinot Unkarin vaikutusvallan rajoittamiseksi.

– EU:n on valmisteltava mekanismi, jolla unionin arvoja toistuvasti rikkova maa voidaan erottaa EU:sta. Nyt jäsenmaat tuijottavat perussopimuksia kuin piru Raamattua sen sijaan, että estäisivät veto-oikeuden käytön ja varmistaisivat Ukrainan tuen jatkamisen, Salla sanoo.

Nykyisin EU:n perussopimukset eivät mahdollista jäsenmaan erottamista. Artikla 7 kuitenkin mahdollistaa jäsenmaan äänioikeuden eväämisen, mikäli se rikkoo unionin perusarvoja.

Sallan mukaan EU:n ongelmana ei ole vain rajallinen toimintavalta ulkopolitiikassa vaan ennen kaikkea poliittisen yhtenäisyyden puute.

Salla muistuttaa, että EU:n todellinen vaikutusvalta on talouspolitiikassa sekä Ukrainan tukemisessa rahoituksen sekä aseistuksen kautta, siinä mittakaavassa kuin se on Euroopan heikosta varustautumisesta huolimatta ollut nopeasti mahdollista.

– Puheet eivät enää riitä. Meidän on siirryttävä tekoihin ja lisättävä määräenemmistöpäätöksiä välittömästi ja perussopimuksen rikkomisen uhalla, jotta yksittäinen jäsenmaa ei voi estää yhteisiä ratkaisuja, Salla sanoo.

Unkarissa järjestetään huhtikuussa vaalit, joissa pääministeri Orbánin haastaa Péter Magyar. Sallan mukaan EU ei kuitenkaan voi jäädä odottamaan poliittisia muutoksia jäsenmaissa.

– Mikäli jäämme aina odottamaan EU:lle poliittisesti suopeampien poliitikkojen valintaa, oli kyseessä EU-maa tai vaikka Yhdysvallat, jäämme pysyvästi heikoksi.