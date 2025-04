”Ulkopuolisilla mailla ei ole veto-oikeutta Ukrainan liittymiseen Natoon”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistaina Ukrinformin mukaan, että ”maat, jotka eivät ole Naton jäseniä, mukaan lukien Venäjä, eivät voi käyttää veto-oikeutta Ukrainan liittymiselle sotilasliittoon”.

– Mikään Naton ulkopuolinen maa ei voi käyttää veto-oikeutta Ukrainan Nato-jäsenyyteen. Venäjä on Naton ulkopuolella. Venäjä ei ole vain rikollinen ja hyökkääjä, vaan myös osapuoli tässä sodassa. Se ei voi puhua Ukrainan turvallisuustakuista, koska se rikkoo niitä, Zelenskyi sanoi.

– Onko Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä vuoropuhelua Ukrainan Nato-jäsenyydestä? Olen varma, että on. Ja jos ideana on dokumentoida Ukrainan Nato-jäsenyyden hylkääminen, minulla on suora kysymys: Tarkoittaako hylkääminen turvallisuustakuita? hän lisäsi.

Zelenskyi totesi, että Yhdysvallat ei ole käytännössä tukenut Ukrainan Nato-jäsenyyttä, ei ainakaan lähitulevaisuudessa. Siksi neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa voidaan keskustella turvallisuustakuiden tarjoamisesta Ukrainalle vastineeksi Nato-jäsenyydestä luopumisesta.

Venäjä yrittää työntää Yhdysvaltoja ulos neuvotteluista

Zelenskyi uskoo, että Moskova ei ole valmis siihen, mihin Ukraina on valmis, ja Kreml uskoo, ettei Ukraina ole valmis ottamaan nopeita, oikeita ja vahvoja askelia. Presidentin mukaan Ukraina on valmis toimimaan, eikä pelkää Venäjää ja vastaa heidän kysymyksiinsä yksityiskohtaisesti.

– Kun he heittävät meille jonkinlaisen moitteen neuvotteluista, luulen, että he työntävät Amerikkaa pois neuvotteluista osoittaakseen johtajuutensa. Näin tapahtuu. Vastaamme tähän seuraavasti: uskon, että Yhdysvallat on todellinen johtaja, haluamme heidän osallistuvan, haluamme heidän painostavan Venäjää, Zelenskyi sanoi.

Hän lisäsi, että Ukraina on valmis vastaamaan, ja ”jos venäläiset yksinkertaisesti lopettavat tulen huomenna, Ukraina on valmis istumaan alas ja ryhtymään muihin toimiin sodan lopettamiseksi”.

– Jos ainakin jotain (tehdään) todellisesti, eikä vain puhua, Zelenskyi korosti.