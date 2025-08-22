Verkkouutiset

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) kyltti Helsingissä 2. heinäkuuta 2025., LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN

Ulkopoliittinen instituutti Ylelle: Lähi-idän tutkimus jatkuu entiseen malliin

  • Julkaistu 22.08.2025 | 18:27
  • Päivitetty 22.08.2025 | 18:28
  • Kotimaa
Timo R. Stewartin tilalle sanotaan palkattavan toinen ansioitunut tutkija.
Ulkopoliittinen instituutti jatkaa Lähi-idän tutkimusta entiseen malliin säästöpaineista huolimatta, sanoo instituutin hallituksen puheenjohtaja, suurlähettiläs Klaus Korhonen Ylelle.

Upin johtajan Hiski Haukkalan mukaan joidenkin tutkijoiden työsuhde päättyy instituutin säästöpaineiden vuoksi. Instituutti ei ole jatkamassa Lähi-idän tutkija Timo R. Stewartin työsuhdetta.

Korhonen uskoo instituutin säilyttävän riittävän Lähi-idän osaamisen. Siitä ei ole tarkoitus leikata olennaisesti. Säästöjen kohdentaminen on Haukkalan tehtävä.

– Tutkijavalinnoissa on pyritty säilyttämään Lähi-idän tutkimus, Korhonen sanoo Ylelle.

Samalla tasolla kuin tähän asti?

– Näin meille on kerrottu.

Ylen tietojen mukaan Upi on palkkaamassa Timo R. Stewartin tilalle toisen ansioituneen Lähi-idän tutkijan. Stewart kertoi Ylelle torstaina, että Lähi-idän seuranta jää uuden tutkijan toimenkuvassa vähemmälle kuin hänellä on ollut.

