Ulkoministeriö selvittää Helsinki-hallin pakkolunastusta

Helsinki-hallin eli entisen Hartwall-areenan osakkeiden vapaaehtoinen kauppa ei näytä olevan toteutumassa, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo viestipalvelu X:ssä.

Poikkeuslupa on mahdollista myöntää ja kauppa pitää toteuttaa 30.6. mennessä.

Hallin venäläiset omistajat Gennadi Timtshenko ja Roman Rotenberg ovat EU:n pakotelistalla.

– Ulkoministeriön tietojen mukaan pakotelistattujen henkilöiden omistamien Helsinki-hallin osakkeiden kaupasta on käyty aktiivisia neuvotteluita erityisesti viimeisten kuukausien aikana, Valtonen kuvaa tilannetta.

Hän kertoo, että ulkoministeriö on vastaanottanut kaksi poikkeuslupahakemusta liittyen pakotelistattujen henkilöiden omistamien Helsinki Halli Oy:n osakkeiden kauppaan. Ministeriö ei ole saanut osakkeiden kauppaa vahvistavia asiakirjoja. Puutteellisten tietojen perusteella ministeriö ei voi myöntää poikkeuslupaa.

– Aika kaupan solmimiseksi ja poikkeusluvan myöntämiseksi on käymässä vähiin, Valtonen sanoo.

Hän kertoo, että ulkoministeriö on vapaaehtoisen osakekaupan rinnalla selvittänyt viranomaisyhteistyössä vaihtoehtoisia etenemismahdollisuuksia tilanteen ratkaisemiseksi.

– Mikäli osakekauppa ei toteudu, vaihtoehtona on hallirakennuksen ja kiinteistön vuokraoikeuden myynti tai pakkolunastus. Pakkolunastustie on pidempi prosessi, mutta alkaa näyttää siltä, että vapaaehtoisen kaupan vaihtoehto on katsottu. Myyjiltä ei ole tullut selvää indikaatiota siitä, että halli ollaan valmiita myymään, Valtonen sanoo.