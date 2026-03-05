Ulkoministeriö: 600 suomalaista haluaa apua päästäkseen pois Lähi-idästä

Lähi-idässä on yli 3000 suomalaista. Valtaosa heistä on Arabiemiraateissa, mutta myös Iranissa on noin 60 Suomen kansalaista. Konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan suomalaisten ja Suomen edustuston tilanne juuri Iranissa on kaikkein vakavin.

– Yksittäisiä suomalaisia ja suomalaisperheitä on päässyt lähtemään kaupallisilla lennoilla. Se on onnistunut esimerkiksi Dubaista kaupallisilla lennoilla sekä ylittämällä maarajat Omaniin tai Saudi-Arabiaan.

Tanner myöntää, että vaikka yksittäisiä ihmisiä on päässyt lähtemään myös omin avuin, se on inhimillisesti ottaen vaikeaa.

Ulkoministeriön järjestämä lento Lähi-idästä pois haluaville suomalaisille järjestetään todennäköisesti sunnuntaina Omanin pääkaupungista Muscatista. Lennolle on noin 150–160 paikkaa ja Tannerin mukaan vaikuttaa siltä, että kysyntää on.

– Kiinnostuneita on ilmoittautunut noin 600, konsulipäällikkö Tanner sanoi iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tieto on peräisin siitä, että ulkoministeriö lähetti matkustusilmoituksen tehneille ihmisille kyselyn siitä onko heillä kiinnostusta avustettuun poistumiseen.

Kotiutuslennon hinta on noin 2 300 euroa yhdeltä matkustajalta. Hintaan vaikuttaa etenkin polttoaineen ja vakuutushintojen nousu. Ulkoministeriö järjestää lennolle osallistuville bussikuljetuksen Arabiemiraateista Omaniin. Matkustajien on maksettava myös bussikuljetuksen kustannukset itse. UM:n mukaan bussikuljetuksen hinta on vajaa 100 euroa.

– Lentohan on todella kallis, Tanner myöntää.

– Se johtuu ennen muuta siitä, että vakuutusmaksut nousevat päivä päivältä. Emme sälytä mitään ylimääräisiä kustannuksia matkustajille.

Tanner sanoo, että ulkoministeriö valmistelee jatkoa tietoisena siitä, että sunnuntaille kaavailtu kotiutuslento ei riitä vastaamaan kaikkien tarpeisiin. Yksi vaikuttava tekijä on se, saako UM luvan ylittää sille budjetissa varatut määrärahat. Myös muita tekijöitä on huomioitava, kuten se, milloin pääsee lentämään ja minne.

– Tilanne on hankala, Tanner myöntää.

Etusijalla ovat nyt lapsiperheet ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat. Torstaina iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa konsulipäällikkö Tanner ei halunnut vielä kertoa mikä lentoyhtiö kotiutuslennon lentää. Finnair se ei kuitenkaan ole, Tanner sanoi.

– Lisähenkilöstöä, eli konsulikomennuskunta, on juuri saapunut Abu Dhabiin tukemaan suomalaisten neuvonnassa ja avustamisessa. He hoitavat välttämättömiä viranomaistehtäviä ja tukevat Suomen suurlähetystöä ja matkustamista Omanin puolelle.

Tarkempia ohjeita ulkoministeriöltä on luvassa alueella oleville ihmisille tänään torstaina. Tiedon tarve on Tannerin mukaan selvästi suuri.

– Tietoa suomalaisista loukkaantuneista ulkoministeriöllä ei ole.

Suurin uhka tilanteessa on Iranin ilmaiskujen uhka. Mutta niihin liittyviä välittömiä vaaratilanteita ei Tannerin mukaan ole tiedossa. Ilmaiskut ovat kuitenkin vähentyneet lauantaisesta tilanteesta noin viidennekseen. Siitä miten tilanne jatkossa kehittyy, ei tietenkään ole varmuutta. Se voi myös pahentua, Tanner huomauttaa.