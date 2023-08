Ulkoministeri Ylellä: Näin Ahvenanmaan konsulaatti käsitellään

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo Ylen Ykkösaamun haastattelussa Venäjän Ahvenanmaan konsulaatin tilanteesta. Valtonen kertoo haastattelussa ulkoministeriön aloittamasta oikeudellisesta selvityksestä Maarianhaminassa sijaitsevan edustuston asemasta.

Valtosen mukaan tarkoituksena on tarkastella oikeudellista pohjaa, joka on aikanaan johtanut Ahvenanmaan demilitarisointiin sekä Neuvostoliiton kanssa tehtyä kahdenvälistä sopimusta, jossa määrätään konsulaatin asemasta ja valvontatehtävistä.

– Työtä tehdään rauhassa oikeusoppineiden kesken ja haetaan konsultaatiota myös laajemmin, rajojen ulkopuolelta, Valtonen kertoo.

Valtosen mukaan ahvenanmaalaisia halutaan kuulla laajasti maakuntaa koskevassa päätöksenteossa. Tulevana syksynä käydään Ahvenanmaan maakuntavaalit.

– On erittäin tärkeää, että ahvenanmaalaisten kanssa käydään keskustelua. He ovat olleet prosessissa mukana alusta asti. Sekä vaaleja ennen että vaalien jälkeen on hyvä keskustella maakuntahallinnon kanssa, Valtonen sanoo.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pyysi kesällä selvitystä Ahvenanmaalla sijaitsevan konsulaatin tilanteesta.