– Maailman maiden suhtautuminen Venäjän sotaan Ukrainaa vastaan on muuttunut merkittävästi, sillä ne ymmärtävät, että tämä sota ei koske vain rauhaa Euroopassa, vaan myös YK:n peruskirjan periaatteita, sanoo Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock Ukrinformin mukaan.

Hän totesi, että Venäjän hyökkäyksen ensimmäisinä viikkoina monet maat eivät ymmärtäneet, mitä oli tekeillä.

– Mutta tämä on ehdottomasti muuttunut. Joten tunnistan paljon enemmän tukea, koska monet, monet maat ympäri maailmaa näkevät, että tämä ei koske vain Ukrainaa. Tämä ei koske vain rauhaa Euroopassa, se koskee myös Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaa. Jos annamme yhden diktaattorin kumota kaikki rauhanomaiset oikeutemme, se on rauhanomaisen yhteistyön loppu maailmassa, Baerbock sanoi.

Hänen mukaansa Saksassa ei ole sotaväsymystä.

– Alusta alkaen suurin osa saksalaisista ja eurooppalaisista ymmärsi täysin, että ”tämä voisi olla me”. Ukraina nähdään osana Eurooppaa. Lento Kiovasta Berliiniin kestää kolme tuntia.

– Joten suurin osa ihmisistä tietää, että meidän on seisottava Ukrainan rinnalla, koska Ukraina puolustaa myös meidän rauhaamme ja vapauttamme, Baerbock sanoi.

Hän huomautti, että Saksa oli riippuvainen Venäjän energiavaroista ja tunsi sodan taloudelliset seuraukset.

Samalla hänen mielestään poliittisen johdon tehtävänä on selittää ihmisille, miksi heidän on tuettava Ukrainaa, ja miksi on tarpeen ottaa käyttöön sosiaalisia ohjelmia kielteisten seurausten torjumiseksi.

Ministeri korosti myös YK:n radikaalin uudistamisen tarvetta.

– Koko yleiskokous osoittaa, että maailma on muuttunut viime vuosikymmeninä, mutta YK:n toimielimet eivät ole muuttuneet. Ja siksi tarvitsemme täydellisen modernisoinnin, Baerbock sanoi.