Ulkoministeri: Ruotsi taistelee terrorismia vastaan Turkin rinnalla

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström tuomitsee jyrkästi Turkin pääkaupunki Ankarassa sunnuntaiaamuna tapahtuneen itsemurhaiskun. Aseistautuneet miehet yrittivät viranomaisten mukaan iskeä Turkin sisäministeriöön, jolloin yksi miehistä räjäytti itsensä. Ruotsi seisoo Turkin rinnalla terrorismin vastaisessa kamppailussa, Billström kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Ankaran tämänaamuinen itsemurhaisku on järkyttävä. Ruotsi seisoo lujana Turkin rinnalla pitkäaikaisessa sitoumuksessaan ja kumppanuudessaan taistella kaikkea terrorismia vastaan. Toivon haavoittuneille pikaista paranemista, Billström kirjoittaa.

Ruotsin ja Turkin välit ovat olleet viime aikoina aika ajoin kireät. Turkki ei toistaiseksi ole ratifioinut Ruotsin Nato-jäsenhakemusta, vaikka maan presidentti Recep Tayyip Erdoğan näytti jäsenyydelle vihreää valoa kesällä. Turkin varapresidentti Cevdet Yılmaz antoi sunnuntaina julkaistussa haastattelussa ymmärtää, ettei Turkki vielä ole tyytyväinen Ruotsin terrorisminvastaisiin toimiin. Kysymys on parlamentille tärkeä, Yılmaz sanoi, ja peräänkuulutti Ruotsilta ”konkreettisia” toimia terrorismia vastaan.

Myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on tuominnut Ankaran pommi-iskun. Stoltenberg on viimeksi perjantaina keskustellut Naton laajenemisesta Turkin ulkoministerin kanssa.

Appalled by the sucide bomb in Ankara this morning. Sweden 🇸🇪 stands firm in its long-term commitment and partnership with Türkiye 🇹🇷 to fight all kinds of terrorism. I wish those injured a speedy recovery. @HakanFidan

I strongly condemn today’s terrorist attack on the Ministry of Interior in #Ankara, and wish a fast and full recovery for the police officers injured in the line of duty. #NATO stands in solidarity with #Türkiye in the fight against terrorism.

