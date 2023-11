Ulkoministeri Elina Valtonen: Suomen rajatoimille vahva tuki Natolta

Nato-maat antoivat vahvan tuen Suomen toimille rajaturvallisuuden takaamiseksi, sanoi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Nato-maiden ulkoministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

– Informoin liittolaisia Suomen itärajan tilanteesta, missä Venäjä välineellistää maahantuloa ja häikäilemättä käyttää hyväkseen kolmannen maan kansalaisia. Sain vahvan tuen Suomen toimille rajaturvallisuuden takaamiseksi.

Ulkoministerikokous oli Valtosen mukaan tärkeä etappi tiellä Naton Washingtonin huippukokoukseen ensi vuonna.

Valtosen mukaan liittokunta lähetti jälleen vahvan ja yhtenäisen viestin horjumattomasta ja jatkuvasta tuesta Ukrainalle.

– Suomi on sitoutunut jatkamaan tukeaan Ukrainalle ja sen asevoimille. Tukiväsymystä ei ole näkyvissä. Olemme hyväksyneet 20 puolustusmateriaalien tukipakettia Ukrainalle yhteisarvoltaan 1,5 miljardia euroa.

Valtosen mukaan kokouksessa kuultiin myös vahvaa viestiä siitä, että Euroopan ja euroatlanttisen yhteisön pitää satsata ja skaalata puolustusteollisuuttaan kiireesti ylöspäin.

– Se edellyttää poliittista tahtotilaa ja rahoitusta. Meidän pitäisi pyrkiä kohti puolustusteollisuuden yhteismarkkinoita, jossa pienet ja suuret toimijat voisivat osallistua yhtenäisistä lähtökohdista tarjoamaan tuotteitaan.

Valtosen mukaan Ukrainan oikeutettu paikka on Natossa. Hän totesi myös, että Ukraina on edistynyt reformeissaan ja onnistuneet uudistukset tuovat maata lähemmäksi liittokuntaa.

Valtosen mukaan ulkoministerikokouksen selkeä viesti oli myös se, että Venäjän pitkäaikainen uhka tiedostetaan. Tämän Valtonen välitti myös viestipalvelu X:ssä.

– Tässä tilanteessa pitää nähdä Venäjän pitkä tavoite- ja tahtotila ja toimia sen mukaisesti.

We see that Russia poses an existential long-term threat to the Euro-Atlantic community. Finland as part of the Alliance will do anything needed to strengthen the defence and deterrence of our region. 🇫🇮#WeAreNATO pic.twitter.com/FLhw0B7034

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) November 29, 2023