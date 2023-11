”Ulkomaisten agenttien” kirjoja saa lainata Venäjällä vain passia näyttämällä

Venäjän viranomaiset tiukensivat Ukrainan sodan alun jälkeen sensuuria ja ”ulkomaisia agentteja” koskevaa lainsäädäntöä.

Vuosi sitten voimaan astuneen lakimuutoksen myötä käytännössä kuka tahansa henkilö tai organisaatio voidaan määritellä ulkomaiseksi agentiksi kansalaisaktivismin tai mielipiteidensä vuoksi. Viranomaisten on vain tulkittava toiminnan tapahtuneen ”ulkomaisen vaikutusvallan” alaisuudessa.

Human Rights Watch -järjestön mukaan ulkomaisen agentin määritelmä tarkoittaa Venäjällä käytännössä ”vakoojaa” tai ”petturia”. Tämän määritelmän saaneet tahot suljetaan pois monilta yhteiskunnan osa-alueilta.

Itsenäisen venäläisen 7×7-median mukaan useiden Siperiassa sijaitsevien kaupunkien kirjastoissa on rajoitettu epäkorrekteiksi katsottujen kirjoittajien teosten saatavuutta. ”Ulkomaisten agenttien” kirjoja pystyy pyytämään lainattavaksi varastosta vain näyttämällä omaa passiaan. Kirjojen lainaaminen on kielletty alle 18-vuotiailta.

Rajoituksia on asetettu ainakin Krasnojarskissa ja Omskissa.

According to reports from the Siberian cities of Krasnoyarsk and Omsk, you can now only take out books by "foreign agent" authors from local libraries if you present your passport

Under 18s in Krasnoyarsk aren't allowed to take out such books at allhttps://t.co/HQsGsMEVov

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 7, 2023