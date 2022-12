Ukrainassa poistetaan Venäjän merkittävän keisarinnan patsas

Ukrainassa Odessan kaupunki on päättänyt poistaa Venäjän keisarinna Katariina Suuren muistomerkin. Asiasta kertoo Radio Liberty.

Kaupungin pormestarin mukaan enemmistö kaupungin asukkaista kannatti muistomerkin poistamista. Päätöksen asiasta teki Odessan kaupunginvaltuusto.

Katariina Suuri oli Venäjän keisarinna 1700-luvulla. Katariina II:n aikanaan Venäjä valloitti muun muassa Krimin niemimaan ja keisarinnaa on kutsuttu Odessan kaupungin perustajaksi.

Ukrainan kaupungeissa on edelleen suuri määrä Venäjän historiaan liittyviä monumentteja. Odessan kaupunginvaltuusto äänesti samalla myös 1700-luvun venäläisen sotilaskomentajan Aleksandr Suvorovin muistomerkin poistamisesta.

