Ukrainassa amputoitujen määrä vastaa jo liki ensimmäistä maailmansotaa

Sodan aiheuttamien vammojen vuoksi Ukrainassa on tehty niin paljon amputaatioita, että ne lähestyvät jo ensimmäisen maailmansodan mittaluokkaa.

Ukrainalaisia, joilta on amputoitu yksi tai useampi raaja on tällä hetkellä eri auttajatahojen arvioiden mukaan vähimmillään 20 000 ja enimmillään 50 000 ja luvut ovat kasvussa.

Ensimmäisessä maailmansodassa, jossa amputointi usein oli ainoa keino säästää henki, brittiläisiä amputoituja oli noin 41 000 ja saksalaisia 61 000.

Asiasta kertoo The Wall Street Journal, joka toteaa, että lähihistoriasta ei ole löydettävissä mitään Ukrainan tilanteeseen verrattavaa. Esimerkiksi Irakin sodassa haavoittuneita ja amputaation tarvinneita amerikkalaisveteraaneja on alle 2000.

Lehti on vieraillut Vinnytsjan sotilassairaalassa, jossa se on haastatellut lähellä etulinjaa helmikuussa loukkaantunutta 20-vuotiasta Ruslana Danilkinaa, jonka toinen jalka amputoitiin polven yläpuolelta, sekä Bahmutissa tammikuussa molemmat jalkansa ja toisen kätensä menettänyttä Denys Kryvenkoa, 24.

Lehti kertoo myös Odessassa Venäjän ohjusiskussa loukkaantuneesta 7-vuotiaasta Oleksandra Paskalista, joka edelleen yli vuoden jälkeen heräilee öisin puuttuvan jalan haamukipuun.

Danilkina ja Kryvenko ovat saaneet proteesit saksalaisvalmistaja Ottobockilta Lvivissä toimivan hyväntekeväisyysjärjestön avulla.

Danilkina on saanut Ottobockin ja Yhdysvaltojen armeijan kehittämän nykyaikaisen jalkaproteesin, jonka avulla voi jopa kävellä takaperin. Molemmat ovat myös aktiivisia sosiaalisessa mediassa, jossa he kannustavat muita sodassa haavoittuneita.

Proteeseja tarvitaan valtava määrä, ne ovat kalliita ja jokainen pitää räätälöidä potilaalle sopivaksi. Vielä suuremman pullonkaulan aiheuttaa kuitenkin pula amputointeihin erikoistuneesta hoitohenkilökunnasta.

Sairaalat ovat ruuhkautuneet ja moni joutuu odottamaan uutta raajaa jopa vuoden. Etenkin siviilit ovat usein täysin riippuvaisia hyväntekeväisyysjärjestöistä proteesin saamiseksi.

Kun sodan alkuvaiheessa amputaatiota vaatineita vammoja aiheuttivat eniten tykistötuli ja ohjukset, tällä hetkellä suurinta tuhoa tekevät venäläisten tiheästi kylvämät miinat.

Lääkäri Kostyantyn Mylytsya teki ennen sotaa Ukrainassa plastiikkakirurgiaa. Nykyisin hänen johtamansa yksityisklinikka KSM on keskittynyt hoitamaan ja kuntouttamaan amputoituja.

– Näitä keskuksia tarvitaan jokaisessa kaupungissa Ukrainassa, yhtä yleisesti kuin hammaslääkäreitä, Mylytsya kuvaa tilannetta.

Rusya was just 18 when Russian invasion started. She immediately became soldier of the Armed Forces of Ukraine. She lost her leg but her spirit is unbreakable #StopRussia #StandWithUkraine

Photo: Liberov pic.twitter.com/nFij0RbKAb

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) February 27, 2023