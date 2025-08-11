Verkkouutiset

Tässä räjähti polttoainejuna Rostovissa Etelä-Venäjällä heinäkuun lopussa. / T.ME/EXILENOVA_PLUS

Ukrainan viekas juoni häiritsee Venäjän kuljetuksia pitkään

Jatkuvat häiriöt luovat varareiteillekin ylikuormitusta.
Viime viikkojen keskeinen innovaatio on Ukrainan droneiskujen lisääntyminen Venäjän rautatieinfrastruktuuriin, erityisesti etelässä. Conflict Capital -analyysiryhmä laskeskelee, että heinäkuun 19. ja elokuun 5. päivän välisenä aikana kirjattiin yli kymmenen pistemäistä iskua esimerkiksi Timaševskissa, Salskissa, Novotšerkasskissa ja Frolovossa. Ne vaikuttivat solmukohtiin ja risteyksiin, joiden kautta sotilasrahdin päävirrat kulkevat Krimille, Donbasiin ja Pohjois-Kaukasiaan.

Kertaluonteisina pistemäiset iskut olisivat yhtä tyhjän kanssa. Rata korjataan muutamassa päivässä. Mutta yhteisvaikutuksena iskut luovat eräänlaisen ”ruuhkavaikutuksen”, kun sotilaslogistiikan käyttämä varareitit ylikuormittuvat ja koko rautateiden kokonaiskapasiteetti laskee.

Myös entinen Ukrainan asevoimien upseeri joka käyttää nimimerkkiä Frontintelligence huomautti heinäkuun lopulla, että kyseinen rautatieosuus ei ole ainoa eikä edes kaikista suurin. Siksi näillä ilmeisen tavoitteellisilla ja harkituilla lennokki-iskuilla onkin todennäköisesti jokin syvempi merkitys.

Conflict Capitalin tulkinnan mukaan Venäjän asevoimille elokuun alku tarkoittaa rintamalla aikaa, jossa rintama pysyy käynnissä pääasiassa kertyneiden reservien ja keskisten alueiden vakaan logistiikan ansiosta. Jos syväiskujen tahti selustassa säilyy, venäläisjoukot saattavat syksyyn mennessä kohdata järjestelmällisiä häiriöitä eteläisen ryhmittymän huoltotoimissa. Tämä voi Ukrainan kannalta tarjota paremmat mahdollisuudet paikallisille hyökkäystoimille.

Venäjä on tyypillisesti vähätellyt viime viikkojen iskuja rautatieinfraan, painottanut tuhojen vähäisyyttä ja tyytynyt uutisoimaan junien myöhästelemisistä. Jotain kuitenkin kertoo se, että sunnuntaina Venäjän hallinnolle innokkaasti uskollinen Vzgljad-uutissivusto julkaisi uutisen jossa Ukrainasta Venäjälle karannut sotabloggari Mihail Onufrienko ylisti Venäjän Ukrainan rautatieinfrastruktuuriin tekemää iskua.

Lauantaina Venäjä teki iskun Dnipropetrovsksissa sijaitsevaan Sinelnikovoon ja vaurioitti sen juna-asemaa.

— Dnipropetrovskin alue on Ukrainan logistiikan kannalta tärkeä, sen ansiosta Ukrainan asevoimat säilyttää taistelukykynsä etulinjassa. Sinelnikovo on suuri liikennekeskus jonka kautta kulkee useita junalasteja asevoimien tarvikkeita päivässä, ja iskun tarkoituksena on häiritä näitä kuljetuksia, Onufrienko sanoi.

Bloggari muistutti, että Ukraina pystyy korjaamaan vahingot muutamassa päivässä. Samalla hän kuitenkin yllytti, että Venäjä voi parinkin päivän aikaikkunassa saavuttaa itselleen etuja. Siksi Ukrainan tekemissä rautatieiskuissa juuri jatkuvuus on keskeistä. Kun ratayhteys on joka päivä tai joka toinen päivä jostain kohdin pois käytöstä, estyy sen toiminta pidemmäksi aikaa.

Conflict Capitalin kartta näyttää iskujen pistämättömän logiikan. / T.ME/CONFLICTCAPITAL
