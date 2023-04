Ukrainan tiedustelupäällikkö: Venäjän eliitissä rajuja erimielisyyksiä sodasta

– On väärinkäsityksiä. On myös ristiriitoja. On vakavia ristiriitoja. Mutta Venäjä ei ole yhteiskunta, jossa tapahtuu muutoksia, kuten maassamme: jos ei pidä siitä, lähdet, sanot jotain, he vastaavat sinulle, sitten joku viedään Maidanille. Siellä se ei toimi niin, Ukrainan puolustusministeriön tiedustelupääosaston päällikkö, kenraalimajuri Kyrylo Budanov sanoi Ukrinformin mukaan.

Kysyttäessä, mitkä tapahtumat voivat saada venäläiset menemään kaduille protestoimaan hallitusta vastaan, Budanov huomautti, että jos tarkastellaan Venäjän historiaa sen olemassaolon eri vaiheissa ja analysoidaan, mikä johti ihmiset mellakoihin, kapinoihin tai mielenosoituksiin hallitusta vastaan, kaikissa tapauksissa kyse oli sotilaallisista tappioista.

– Yksi harvoista on vuoden 1993 tapaus. Se perustui hieman eri periaatteisiin. Mutta muuta ei voi olla. Sotilaalliset epäonnistumiset johtavat syyllisten etsintään. Syyllisten etsiminen johtaa muihin tapahtumiin. Mutta meidän ei pidä toivoa, että venäläiset tulevat kaduille, hän totesi.

Kysyttäessä Venäjän sotilaspoliittisen kerroksen ja liike-elämän edustajista, kuten Nikolai Patruševistä, Sergei Shoigusta, Sergei Naryshkinista, Valeri Gerasimovista, German Grefistä ynnä muista, hän huomautti, etteivät he kaikki kannattaneet hyökkäystä Ukrainaan.

– Vain Shoigu kannatti (täyden mittakaavan hyökkäystä Ukrainaan), ja Gerasimov kannatti. (Turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Aleksandr) Bortnikov oli viimeinen, joka kesti. Hän vastusti sitä, mutta joistain henkilökohtaisista syistä kaksi viikkoa ennen sodan alkua hän muutti äkillisesti mielensä ja sanoi: ”Ei, kaikki on hyvin siellä, olemme valmiita.” Ja muutama muu henkilö. Siinä se, Budanov sanoi.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan Venäjän ylimmässä sotilasjohdossa on syntymässä konflikti, joka johtuu merkittävistä tappioista ja todellisten saavutusten puutteesta rintamalla.