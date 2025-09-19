Euromaidan Press kertoo Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilneen perustuen, että tiedustelutietojen mukaan noin 20 000 kuubalaista taistelee Venäjän puolella sodassa Ukrainaa vastaan.

Raportista keskusteltiin Yhdysvaltain kongressin turvallisuustiedotustilaisuudessa, jossa korostettiin Kuuban roolia Venäjän tukemisessa sekä taistelijoiden toimittamisessa että pakotteiden kiertämisessä.

Käynnissä olevan Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa Moskova kärsii edelleen suuria miestappioita. Koska Kreml ei ole halukas ilmoittamaan uudesta mobilisaatiosta, se turvautuu sopimussotilaisiin, mukaan lukien ulkomaalaisten kansalaisiin.

Ukrainan tiedustelupalvelu sanoo, että Moskovan tiedustelupalvelut matkustavat ympäri maailmaa rekrytoimassa ulkomaisia taistelijoita.

Yhdysvaltain kongressin tiedotustilaisuudessa Kuuban osallisuudesta edustajainhuoneen jäsen Mario Díaz-Balart isännöi virtuaalista kansallisen turvallisuuden tiedotustilaisuutta ukrainalaisten virkamiesten ja Yhdysvaltain lainsäätäjien kanssa.

Keskipisteenä oli ”tuhansien Kuuban hallituksen joukkojen hälyttävä läsnäolo Venäjän rinnalla Ukrainan vastaisessa sodassa” ja uhka, jonka tämä aiheuttaa myös Yhdysvaltojen turvallisuudelle.

Floridan edustajat María Elvira Salazar ja Carlos Giménez osallistuivat kokoukseen Kuuban oppositiohahmojen ja Ukrainan virkamiesten, kuten presidentin pakoteneuvojan Vladyslav Vlasiukin, tiedustelupalvelun edustajan Andrii Jusovin sekä parlamentin jäsenten Oleksandr Merezhkon ja Marian Zablotskyin kanssa.

Ukrainan tiedustelupalvelun edustaja sanoi kokouksessa, että Venäjä on värvännyt riveihinsä noin 20 000 kuubalaista. Noin tuhat allekirjoitti viralliset sopimukset Venäjän kanssa vuosina 2023–2025.

Ukrainan virkamiehet esittivät luettelon 39 vahvistetusta kuubalaisesta kaatuneesta, mutta korostivat, että luku edustaa vain pientä osaa todellisista tappioista.

Jokainen kuubalainen taistelija saa tiettävästi noin 2 000 dollaria kuukaudessa. Jusov huomautti, että vaikka summa on pieni, se on voimakas houkutin Kuuban köyhälle väestölle.

Tiedotustilaisuuden osallistujat korostivat myös sitä, kuinka Venäjä jatkaa pakotteiden kiertämistä Kuuban, Kiinan, Iranin ja Pohjois-Korean tuella.

Tiedustelutietojen mukaan kriittiset mikrosirut ja muut komponentit virtaavat Venäjän puolustusteollisuuteen näiden maiden kautta. Viranomaisten mukaan 60 prosenttia Venäjän tykistöammuksista tulee Pohjois-Koreasta, kun taas Iranin drooneja käytetään suurissa iskuissa Ukrainan infrastruktuuria vastaan.

Ukrainan tiedustelupalvelu korosti, että kuubalaiset taistelijat muodostavat Venäjän toiseksi suurimman ulkomaisen palkkasoturiryhmän.

Kuubalaiset palkkasotilaat, yhdessä Afrikan valtioista ja muista Venäjän liittolaisista värvättyjen kanssa, saavat koulutusta miehitetyllä Krimillä ennen kuin heidät lähetetään taisteluun Ukrainaa vastaan.