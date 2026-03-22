Kuuban sähköverkko romahti jälleen

Lähes 10 miljoonaa ihmistä on sähköttä Kuubassa maan sähköverkon kaaduttua jo toisen kerran viikon sisällä. Asiasta kertoo BBC.

Kuuban energiaministeriön mukaan maan sähköverkko on kytketty täysin irti. Verkkoa yritetään kuitenkin saada paraikaa toimintakuntoon.

Sähköverkkoyhtiö Unen mukaan sähköjä palautetaan jo joihinkin kohteisiin. Prioriteetteina ovat sairaalat ja vesijärjestelmät.

Kyseessä on kolmas kerta kuukauden sisällä, kun Kuuban sähköverkko on romahtanut. Edellisen kerran sähköverkko romahti kuluneen viikon maanantaina.

Laajat sähkökatkot johtuvat Yhdysvaltojen polttoainesaarrosta, jonka vuoksi maan voimalaitoksiin ei ole saatu riittävästi öljyä.

Sähkökatkoja on pahentanut myös maan ikääntynyt energiainfra.

Kuluneella viikolla saarivaltiossa on nähty myös harvinaisia mielenilmauksia kommunistivaltaa vastaan. Maanantaina Moronin kaupungissa asukkaat polttivat kommunistipuolueen päämajan, kun taas pääkaupunki Havannassa ihmiset paukuttelivat kattiloita ikkunoistaan osoittaakseen tyytymättömyyttään.

Luvattomat mielenosoitukset ovat diktatuurissa laittomia, ja niihin osallistumisesta voi seurata vankeusrangaistus.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti vaatinut Kuuban presidentin Miguel Díaz-Canelin syrjäyttämistä ehtona polttoainesaarron päättämiselle.

Trump on myös ehdottanut, että saarivaltiolle voitaisiin tehdä ”ystävällismielinen haltuunotto”.

Diaz-Canel on kuitenkin linjannut, että Kuuballa on suunnitelma puolustusvalmiuden nostamiseksi. Maan apulaisulkoministeri Carlos Fernandez de Cossio on myös todennut, että maa ei ole valmis luopumaan yksipuoluediktatuurista.

– Kuuban poliittinen järjestelmä ei ole neuvoteltavissa, ja myöskään presidentin tai minkään muunkaan Kuuban virkaapitävän henkilön asema eivät ole asioita, joista Yhdysvaltojen kanssa voitaisiin neuvotella, de Cossio linjasi.