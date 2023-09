Ukrainan tiedustelujohtaja: Näin Venäjä rakentaa sodan oikeuttavaa vaihtoehtoista todellisuutta

Ukrainan sotilastiedustelupalvelu HUR:n johtaja Kyrylo Budanovin mukaan Venäjä yrittää rakentaa fiktiivistä vaihtoehtotodellisuutta, jossa hyökkäyssota Ukrainaan olisi oikeutettu. HUR kertoo asiasta Telegram-kanavallaan.

Budanovin mukaan Venäjä käyttää samaa taktiikkaa kaikissa hyökkäyssodissaan, ja kutsuu sitä ”todellisuuden korvaamiseksi”.

Prosessi alkaa Budanovin mukaan historian uudelleenkirjoittamisella. Ukrainan tapauksessa Venäjä onkin alkanut luomaan uutta, fiktiivistä historiaa miehitetyille ukrainalaisalueille, joilla niiden laiton liittäminen Venäjään oikeutetaan.

– He alkavat keinotekoisesti keksimään historiaa (miehitetyille) alueille. He sanovat, ettei historiaa ole olemassa, että se on väärää, että nämä ovat historiallisesti venäläisiä alueita, eikä täällä ole (ei-venäläisiä) kansoja, Budanov toteaa.

Prosessin aikana Venäjän miehityshallinto on muun muassa muuttanut koulujen opetussuunnitelmia, polttanut kirjoja, pakottanut lapset laulamaan Venäjän kansallislaulua kouluissa.

Tilanteessa, jossa Venäjä yrittää rakentaa omaa vaihtoehtoista todellisuutta Ukrainasta, onkin Budanovin mielestä erityisen tärkeää, että ukrainalaiset tuntevat itse kotimaansa historian. Tiedustelujohtaja muistuttaakin, että Ukrainalla on oma kunniakas historiansa.

– Me olimme Kiovan Rus. Kaikki alkoi ja jatkui siitä. He olivat meidän esi-isiämme, ja he aikoinaan polttivat Moskovan, Budanov huomauttaa.