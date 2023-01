Ukrainan tiedustelu ennakoi muutoksia Venäjän taktiikkaan

Ukrainan puolustusministeriön tiedustelupääosasto odottaa, että Venäjän pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov, joka nimitettiin äskettäin Venäjän joukkojen komentajaksi Ukrainassa, ottaa aktiivisemmin käyttöön maahanlaskujoukkoja.

Tiedustelupääosaston apulaisjohtaja Vadym Skibitskyi vastasi Ukrinformin haastattelussa kysymykseen ensimmäisistä seurauksista Sergei Surovikinin korvaamisesta Gerasimovilla.

– Näin lyhyessä ajassa on vielä vaikea sanoa, kuinka paljon taktiikka on muuttunut, mutta tiedämme varmasti, että muutoksia tulee. Näemme kuinka he nyt liikkuvat, mihin heidän maahanlaskujoukkonsa ryhmittyvät uudelleen. Tämä on Gerasimovin piirre, Skibitskyi sanoo.

– Miksi? Koska täysimittaisen aggression alussa tiesimme selvästi, että toisessa vaiheessa, itse asiassa strategisessa reservissä, oli laskuvarjojoukkoja kaikkiin suuntiin ja hyökkäyksessä Kiovaan he olivat pääosassa. Odotamme, että nytkin laskuvarjojoukkoja käytetään aktiivisemmin, hän jatkaa.

Skibitskyi arvioi, että luultavasti tätä taustaa vasten syntyi väärinkäsityksiä Gerasimovin ja maahanlaskujoukkojen komentajan, kenraalieversti Mihail Teplinskin välillä Venäjän pääesikunnan kokouksessa.

– Ensinnäkin johtuen siitä, että Gerasimovin komennossa lähes puolet venäläisistä maahanlaskujoukkoista eliminoitiin Ukrainan sodan kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Ja nämä ovat eliittijoukkoja: 76., 106. ja 98. divisioonat.

Teplinski vapautettiin tehtävistään päivä sen jälkeen, kun Gerasimov nimitettiin Ukraina joukkojen komentajaksi. Syynä oli kiista Gerasimovin kanssa.

Skibitskyin mukaan aktiivisten vihollisuuksien odotetaan jatkuvan Donetskin ja Luhanskin alueilla seuraavan kahden kuukauden aikana. Taustalla on Vladimir Putinin käsky valloittaa Donetskin ja Luhanskin alueet kokonaan ennen maaliskuuta.

Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan Venäjän 1. panssariarmeijan 2. mekanisoitu divisioona siirretään Valko-Venäjältä itään.

– Näin ollen ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että venäläiset hyökkääjät yrittävät ylittää Ukrainan rajan Kupianskin suunnalta (Harkovasta itään), Skibitskyi sanoo.