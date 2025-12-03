”Ukrainan talous voi ohittaa Venäjän kymmenessä vuodessa”

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio uskoo, että Ukrainan talous voi kasvaa nopeasti mikäli yhteisymmärrys rauhasta saavutetaan. Hän puhuu aiheesta Fox Newsille. Pätkä videohaastattelusta on katsottavissa artikkelin lopussa.

– Kymmenessä vuodessa sen [Ukrainan] bruttokansantulo voisi ohittaa Venäjän, Rubio sanoi.

Hänen mukaansa tavoitteena on lopettaa sota ja luvata turvatakuut, jotta Venäjää ei enää koskaan hyökkää uudelleen. Samalla Rubion mukaan on tuettava Ukrainan suvereniteettia ja auttaa sitä luomaan pitkäaikaista vaurautta.

Tämänhetkistä rintamatilannetta Rubio kommentoi sanomalla, että Ukraina ja Venäjä taistelevat nyt kapealla 30–50 kilometrin vyöhykkeellä nykyisellä rintamalinjalla Donbassissa.

– Työskentelemme määritelläksemme, mitä Ukraina voi hyväksyä todellisilla, täytäntöönpantavilla turvatakuilla, jotta Venäjä ei koskaan enää hyökkäisi, Rubio sanoi.

Ulkoministeri painotti, että vain Vladimir Putin voi lopettaa sodan Venäjän puolesta.

– Yritämme saada molemmat osapuolet tekemään ehdotuksia, joiden kanssa he voivat elää.

Yhdysvallat on osallistunut rauhanneuvotteluihin jo usean kuukauden ajan. Rubio painotti, että neuvotteluissa on edistytty, mutta ei tarpeeksi.

– Emme ole vielä valmiita. Mutta tilanne voi muuttua, toivon niin.