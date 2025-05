Ukrainan sodassa saavutettiin uusi ennätys

Yli 50 000 venäläistä sotilasajoneuvoa on tuhottu tai vaurioitettu Ukrainan sodan aikana, kertoo Ukrainan puolustusministeriö viestipalvelu X:ssä.

Ministeriö raportoi ukrainalaisjoukkojen tuhonneen 56 ajoneuvoa keskiviikon ja torstain välisenä aikana. Koko sodan aikana tuhottujen ajoneuvojen määrä kapusi siten 50 015:een.

– Uusi saavutus, ministeriö iloitsi viestissään.

– Ukrainan armeija jatkaa vihollisen tuhoamista, tuoden oikeudenmukaisen rauhan lähemmäksi.

Keskiviikon ja torstain välillä ukrainalaisjoukot tuhosivat ministeriön mukaan myös yhden panssariajoneuvon, 31 tykkiä ja 81 droonia.

New achievement unlocked 🔥

50,000+ russian vehicles have been destroyed or damaged since the beginning of the full-scale invasion. #UAarmy continues to destroy the enemy and bring a just peace closer! pic.twitter.com/nkqYFj4xnA

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 29, 2025