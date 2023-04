”Ukrainan sodassa on kyse paljon enemmästä kuin aluksi ymmärrettiin”

Vladimir Putinin helmikuussa 2022 aloittama täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on Saksan entisen ulkoministerin Joschka Fischerin mukaan osoittautunut käännekohdaksi koko Euroopalle.

– Ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuosikymmeneen mantereella oli puhjennut suuri maasota murskaten eurooppalaisten vaalimat illuusiot rauhasta voimalla, joka vertautuu ukrainalaisissa kaupungeissa ja kylissä siitä lähtien räjähtäneisiin venäläisiin pommeihin, maansa ulkoministerinä 1998–2005 toiminut Fischer toteaa yhdysvaltalaisessa Project Syndicate -verkkojulkaisussa.

Putin ei hänen mukaansa ilmeisesti kykene näkemään Venäjää minää muuna kuin sotilaallisesti varusteltuna, pelättynä ja autoritaarisena maailmanmahtina, jonka on saavutettava ylivalta-asema Itä-Euroopassa.

Elvyttääkseen Venäjän tsaarien ja Neuvostoliiton imperialistisen perinnön Putin haluaa alistaa Ukrainan, mutta aliarvioi totaalisesti ukrainalaisten valmiuden taistella ja kuolla vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta, hän toteaa.

Kolme päivää Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan jälkeen Saksan liittokansleri Olaf Scholz puhui maansa parlamentissa käännekohdasta, jonka jälkeen maailma ei olisi enää koskaan entisensä.

– Ukrainan sodassa on itse asiassa kyse paljon enemmästä kuin useimmat ihmiset – Scholz mukaan lukien – 13 kuukautta sitten ymmärsivät, Fischer sanoo.

Vaakalaudalla ei hänen mukaansa ole vain Ukrainan ja sen kansan kohtalo, vaan koko kansainvälisen järjestyksen tulevaisuus. Nyt taistellaan siitä, voiko lait kumota mielivaltaisella väkivallalla, vai onko vielä mahdollista palata yhteisiin sopimuksiin perustuvaan kestävään rauhaa. Kamppailun laajemmatkin geopoliittiset heijastusvaikutukset ovat ilmeisiä.

– Venäjän hyökkäys edusti ensimmäistä suurta maailmanjärjestyksen kyseenalaistamista 2000-luvulla. Nyt Kiina ja Venäjä ovat solmineet syvemmän – joskin epävirallisen – liiton Yhdysvaltojen ja lännen ylivallan haastamiseksi, hän toteaa.

Niiden lisäksi, joita taistelut suoraan koskettavat, Eurooppa on Fischerin mukaan se, jota Venäjän hyökkäys muuttaa eniten. Sotaa käydään EU:n rajoilla, ja sen aloittanut Putin edustaa unionille täysin vieraita ja vastakkaisia autoritaarisuuden arvoja.

– Rauhan illuusio on murtunut, ja Euroopan tehtävänä on nyt voittaa sisäinen hajaannuksensa ja puolustuskyvyttömyytensä mahdollisimman pian. Siitä on tultava geopoliittinen suurvalta, jolla on kyky itsepuolustukseen ja pelotteeseen – ydinaseet mukaan lukien.