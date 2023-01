Ukrainan sisäministeri kuoli helikopterin maahansyöksyssä

Ukrainan sisäministeri Denis Monastyrsky on kuollut helikopterionnettomuudessa, poliisi tiedottaa Kyiv Independetin mukaan.

Iskussa kerrotaan kuolleen myös apulaissisäministeri Jevhen Jeninin ja valtiosihteeri Juri Lubkovytšin.

Helikopteri syöksyi maahan päiväkodin ja asuinrakennuksen viereen Brovaryn kaupungissa Kiovan alueella ja aiheutti tulipalon. Kiovan alueen kuvernööri Oleksiy Kuleba kertoo Telegram-kanavallaan, että lapset ja työntekijät olivat päiväkodissa onnettomuuden aikana.

Sekä asuinrakennus että päiväkoti on evakuoitu. Alustavien tietojen mukaan kuolleita on 18, joista kaksi on lapsia. Kuolleista yhdeksän oli tiettävästi helikopterissa ennen onnettomuutta.

Sairaalaan on toimitettu 22 henkilöä, joista kymmenen on lapsia.

Pelastusoperaatiot paikalla jatkuvat. Viranomaiset eivät ole vielä kommentoineet onnettomuuden syytä.

Uutinen päivittyy.