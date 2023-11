Ukrainan sanotaan täyttäneen yli puolet EU:n kriteereistä – Unkari ei aio hyväksyä jäsenyysneuvotteluita

Ukraina on täyttänyt neljä seitsemästä kriteeristä, jotka maan pitää saavuttaa ennen kuin se voi olla ehdolla Euroopan Unionin uudeksi jäseneksi. Asiasta kertoo Radio Free Europe haltuunsa saamansa komission sisäisen dokumentin perusteella.

Ukraina on muokannut muun muassa rahanpesua, tuomareiden valintaa ja mediateollisuutta käsitteleviä lakejaan eurooppalaisen linjan mukaisiksi. Toisaalta komission asiakirjan mukaan Ukraina ei esimerkiksi ole vielä saanut valmiiksi kaikkia korruptionvastaisia toimiaan, vaikka Volodymyr Zelenskyin hallinto onkin tehnyt uudistuksia.

Unkari ilmoitti tiistaina, ettei se tule sallimaan neuvottelujen käynnistämistä Ukrainan liittymisestä niin kauan kuin Ukrainan vähemmistökielilaki on voimassa.

– On esitelty uusia lakeja, jotka ovat tehneet unkarilaisten elämästä Ukrainassa surkeaa, väittää pääministeri Viktor Orbánin poliittinen neuvonantaja Balazs Orban, joka ei ole sukua pääministerille.

– Unkarilainen näkemys on kristallinkirkas. Niin kauan kuin tämä laki on voimassa, ei ukrainalaisten kanssa voi olla keskusteluja heidän liittymisestään.

Kyiv Independent -lehden mukaan laki, johon Balazs Orban viittaa, tuli voimaan vuonna 2017 ja se edellyttää, että ainakin 70 prosenttia opetuksesta viidennen luokan jälkeen on ukrainaksi.

Ukrainassa on sekä unkarilaisten että romanialaisten vähemmistöt ja vähemmistökielilaki on aiheuttanut Ukrainalle eripuraa molempien maiden kanssa, etenkin Unkarin. Ukraina on todennut, ettei sen tavoite ole horjuttaa vähemmistöjä, vaan ainoastaan taata, että jokaisella kansalaisella on riittävä maan virallisen kielen taito.