Ukrainan rauhanneuvottelut tauolla Iranin takia

Venäjän mukaan Ukrainan rauhanneuvottelut näyttävät olevan toistaiseksi tauolla Iranin sodan takia.

– On ilmeisen epätodennäköistä, että kokous Abu Dhabissa olisi tällä hetkellä mahdollinen, mutta uudesta ajankohdasta tai paikasta ei ole vielä selvyyttä, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi venäläisten uutistoimistojen mukaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Peskovin mukaan Kreml ei ole vielä nähnyt merkkejä Yhdysvaltojen kannan muuttumisessa Ukrainaa koskevissa neuvotteluissa Lähi-idän tilanteen eskaloitumisen vuoksi. Peskov sanoi, että amerikkalaisilla on ”enemmän tekemistä” näinä päivinä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että he olisivat menettäneet mielenkiintoaan asiaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi maanantaina, että Ukrainan konfliktin ratkaisemista koskevien kolmenvälisten neuvottelujen seuraava kierros voisi tapahtua loppuviikosta. Zelenskyin mukaan kokousta oli suunniteltu Abu Dhabiin. Sitä ei ole virallisesti peruttu, mutta ei myöskään vahvistettu.

Edellinen kolmenvälisten neuvottelujen kierros Venäjän, Yhdysvaltojen ja Ukrainan välillä käytiin 17.–18. helmikuuta Sveitsin Genevessä.