Ukrainan puolustusteollisuus etsii ulkomaisia valmistajia

Ukrainan puolustusteollisuus osallistui Lontoon puolustusalan DSEI-messuille löytääkseen läntisiä valmistajia itse kehittämilleen asejärjestelmille eikä niinkään löytääkseen niille ostajia – ainakaan tämänhetkisessä tilanteessa, kun kaikki tuotetut aseet tarvitaan maan vapauttamiseksi.

Tarjous ei ole huono: ulkomaiset yritykset pääsisivät käsiksi innovatiivisiin, edullisesti valmistettaviin ja taistelutestattuihin tuotteisiin ja Ukraina varmistaisi aseiden tuotannon Venäjän ohjusiskujen ulottumattomissa. Ukrainan uusien asejärjestelmien tutkimus ja tuotekehitys on nopeaa taistelujoukoilta saatavan palautteen ansiosta.

Ukrainan valtio-omisteinen SpetsTechnoExport esitteli muun muassa miehittämätöntä Magura V5 -venettä, jollaisilla on hyökätty Venäjän Mustanmeren laivaston pinta-aluksia vastaan. Se on itse asiassa maailman ensimmäinen pinta-alusdrooni, jonka iskuista todellisia sotalaivoja vastaan on julkisia videotodisteita.

Vaikka Magura suunniteltiin tiedusteluun ja valvontaan, mutta räjähteellä kuormattuna se soveltuu myös hyökkäykselliseen käyttöön. Se pystyy kuljettamaan 320 kilogramman hyötykuorman 830 kilometrin päähän.

Kustannustehokkuuden lisäämiseksi Magura V5 sisältää kaupallisesti saatavissa olevia osia. Jos osia on varastossa, Ukraina pystyy valmistamaan jopa 20 droonia viikossa. Osien saatavuus voi kuitenkin olla hidasta. Niitä voidaan joutua odottamaan kuukausia, koska Venäjän ilmatoiminta estää kaikenlaiset lentokuljetukset Ukrainaan.

UA Dynamics esitteli miehittämätöntä Punisher-lennokkia, jonka kantama pommi on koteloitu osittain vesiputkesta, osittain 3D-tulostetusta materiaalista. Ukrainalaiset haluavat tehdä aseensa niin edullisesti kuin mahdollista. Punisheriin on viime aikoina lisätty häirintää sietävä GPS-vastaanotin, jonka hinta on lähes yhtä korkea kuin koko muun lennokin.

Yksi lupaavista valmistajakumppaneista on Liettua, joka on ilmoittanut pystyvänsä kahlaamaan aseiden tuotantoon liittyvän byrokratian läpi viikoissa, kun joiltakin muilta mailta se voi kestää vuosia. Ukraina odottaa myös ulkomaisten asevalmistajien lähettävän tuotteitaan testattaviksi taistelukentille Ukrainaan. Erityisesti droonintorjuntajärjestelmät ovat tervetulleita.