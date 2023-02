Volodomyr Zelenskyi: Me korjaamme kaiken

– Itä – erittäin vaikeaa. Tuskallista. Mutta me teemme kaikkemme, jotta kestämme. Etelä – joillain alueilla tilanne on varsin vaarallinen, mutta sotureillamme on keinot miehittäjää vastaan, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Ukrinformin mukaan asevoimien pääesikunnan kokouksesta.

– Odessa ja Mustanmeren alue – tilanne on hallinnassa. Pohjoinen – kaikki taistelijamme tällä alueella näkevät vihollisen kaikki aikeet. Vahvistamme tarvittaessa, hän jatkoi.

Presidentti kertoi tiedustelupäällikkö Kyrylo Budanovin raportoineen miehittäjän tämänhetkisistä aikomuksista.

– Vastatoimistamme on tehty päätöksiä, Zelenskyi totesi.

Hänen mukaansa erikseen erikseen ja erittäin yksityiskohtaisesti käsiteltiin kysymystä ammusten ja aseiden tuotannosta ja toimittamisesta.

– En tietenkään voi paljastaa tämän yksityiskohtia julkisesti. Mutta tämä on merkityksellistä työtä. Ja olen iloinen kuullessani pääesikunnan kokouksessa, että tällaisissakin olosuhteissa meillä on sopiva potentiaali.

Zelenskyi kertoi saaneensa illan aikana yksityiskohtaisia raportteja Hersonin tilanteesta.

– Toinen Venäjän isku vaurioitti pääputkea, joka lämmitti noin 600 taloa – yli 40 000 ihmistä. Korjaustyöt jatkuvat tauotta, kunnes lämmönsyöttö on palautettu.

– Ja me kunnostamme sen! Ei väliä, mitä nämä venäläiset terroristit ja äpärät tekevät, me korjaamme kaiken, Zelenskyi vakuutti.