Ukrainan presidentti erotti turvallisuusneuvostonsa pääsihteerin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on erottanut turvallisuusneuvoston pääsihteerin Oleksiy Danilovin. Danilovin tilalle Zelenskyi nimitti ulkomaantiedustelun päällikön Oleksandr Lytvynenkon.

Lytvynenko paikalle presidentti nimitti puolestaan aiemmin Ukrainan asevoimien tiedustelun johtotehtävissä toimineen Oleh Ivashchenkon.

Määräykset ja nimitykset julkaistiin Ukrainan presidentinhallinnon verkkosivuilla, mutta syitä johtajavaihdoksille ei ole kerrottu.

Johtavien henkilöiden vaihdokset Ukrainan puolustus- ja turvallisuusorganisaatioissa ovat olleet melko yleisiä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan vuonna 2022. Helmikuussa tehtävänsä jätti asevoimien komentaja Valeri Zalužnyi. Zelenskyi ja Zalužnyi jättivät vaikutelman, että ero oli tapahtunut varsin sopuisissa merkeissä, ja että kyse oli melko arkisesta, asevoimien uudistamiseen liittyvästä rotaatiosta. Uusi komentaja nimitettiin pian, ja hän on aiemmin Ukrainan maavoimien komentajana toiminut Oleksandr Syrskyi.

Tehtävänsä jättänyt Oleksiy Danilov julkaisi tiistaina alkuillasta Suomen aikaa tunteikkaan jäähyväisviestin, jossa hän kiitti kaikkia ja kuluneista yli neljästä vuodesta ja valoi isänmaalisuutta ja taistelutahtoa.

4 years 5 months 24 days as Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine.

A job that was dedicated to the last.

Days for which I am not ashamed.

Hours that flew by like lightning.

I am grateful to fate for giving me the opportunity to serve my country and my…

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 26, 2024